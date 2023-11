Sella Cento, gara da non fallire. Col Cividale di coach Pillastrini il debutto dell’americano Mitchell

Undicesima e ultima giornata del girone d’andata alla Baltur Arena: questa sera alle 18 (dirigono Centonza, Tirozzi e Berlangieri) arriva Cividale, in palio, due punti pesantissimi per il proseguo della stagione. Nella settimana degli addii, quello di TY Sabin, che saluta Cento dopo 12 partite tra campionato e Supercoppa (in regular season 13.7 punti di media segnati e 2 assist in 25 minuti d’impiego) e approda alla Luiss Roma, e quella degli arrivi, quello di Wendell Mitchell, reduce da una breve parentesi a Brindisi e pronto fare il suo esordio in biancorosso, Mecacci e i suoi hanno dovuto preparare una sfida delicata quanto cruciale per il proprio futuro. La classifica, infatti, parla della gara di oggi come uno scontro diretto per la salvezza: con la Sella ottava a +2 su Cividale, un eventuale successo varrebbe doppio e consentirebbe ai biancorossi di fare un notevole balzo in avanti.

Una bellissima favola quella della Gesteco, nella passata stagione, da neopromossa, una delle principali protagoniste della stagione regolare: un percorso che ha portato gli le ‘Eagles’ fino ai playoff, persi soltanto a gara-5 dei quarti di finale nel derby contro Udine. Quest’anno, però, le cose stanno andando in maniera decisamente diversa, con 7 sconfitte subite nelle prime 10 e tante difficoltà. Problemi che hanno portato a qualche cambio in corsa, vedi l’innesto ad inizio mese di Vincent Cole, esterno classe ’98 nato a Charleston, nella scorsa annata stagione ‘bomber’ dello Yoast United in Olanda, con oltre 22 punti di media segnati a partita: nelle prime due uscite in A2, quasi 8 punti di media e 2 rimbalzi. Sarà lui ad affiancare Lucio Redivo, argentino di Bahia Blanca ex Casale e Brindisi, pericolo numero uno per le difese avversarie con i suoi 20 punti realizzati di media, oltre a 3.6 assist e 3.7 rimbalzi. Punti nelle mani ha dimostrato di averli anche Giacomo Dell’Agnello (10.2, accanto a 5.2 rimbalzi), per gli assist, invece, domandare a Rota, il quarto miglior ‘passatore’ della lega (4.9 a partita, oltre a 9 punti). Poi attenzione all’ex Ferrara Martino Mastellari e all’ex biancorosso Matteo Berti.

Giovanni Poggi