Sella Cento, gara fondamentale. Con Roseto match da non fallire. Il play Robinson insidia principale

Importante sfida salvezza alla Baltur Arena, dove oggi alle ore 18 la Sella Cento ospita la neopromossa Liofilchem Roseto degli ex Sperduto e Petrovic. Piazza storica del basket italiano, Roseto torna in serie A2 dopo alcuni anni di assenza; la squadra di coach Finelli dopo la vittoria all’esordio contro la Fortitudo Bologna ha inanellato una striscia di quattro sconfitte consecutive, quindi oggi giocherà con il coltello tra i denti per provare a vincere, ma anche con grande pressione, visti i recenti risultati negativi.

Roseto ha un attacco molto prolifico, con tanti punti nelle mani (86,2 punti segnati di media) ma ha la peggior difesa del campionato con oltre 91 punti subiti di media. Fulcro dell’attacco è il play tascabile Justin Robinson, miglior assistman del campionato con 8,2 assist di media, ma capace anche di segnare 18,6 punti a partita. Il folletto ex Pesaro e Treviso è il giocatore più impiegato di tutta la A2 con 35,6 minuti giocati, mentre l’altro straniero è il solido lungo veterano Jalen Cannon, capace di segnare 15,8 punti, con un impressionante 78% da 2 punti(miglior percentuale da 2 punti di tutto il campionato).

Anche il 42enne Daniele Cinciarini segna in abbondante doppia cifra, 12,8 punti di media per l’ex Forlì. I due ex biancorossi Petrovic e Sperduto hanno la stessa media punti, 8,4 ma il lungo ex Pesaro tira con ottime percentuali sia da 2, 58%, che da 3, 42%. Altro veterano dalla mano morbida è l’ala/pivot Aristide Landi, mentre il pacchetto dei lunghi è completato da uno dei due giocatori confermati dalla scorsa stagione, il centro bielorusso Tsetserukou.

Altro reduce dalla promozione è l’ala piccola Donadoni, giocatore versatile che si sa rendere utile in tanti modi. Completano il roster il play Sabatino, ex Avellino e Cremona, e l’ala Timperi, ex Ruvo di Puglia. Per questa partita il prefetto di Ferrara ha vietato la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Teramo e la società di Roseto ha invitato con un comunicato i propri tifosi a rispettare le disposizioni adottate dalle autorità competenti. Partita speciale per coach Di Paolantonio, ma anche per Tiberti, anche loro ex di turno.

Michele Ferioli