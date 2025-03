Sella Cento, la rincorsa si ferma sul più bello. Ma le rivali cadono e resta a +4 sui playout

gr. mascio orzinuovi

sella cento

GRUPPO MASCIO : Bogliardi 4, Costi 10, Bertini 12, Guariglia 12, Williams 24, Bossi 2, Loro 3, Simmons 9, Moretti, Moretti, Bergo, Haidara. All. Ciani.

SELLA CENTO: Davis 27, Sperduto 1, Devoe 18, Benvenuti 10, Nobile 2, Tanfoglio 5, Alessandrini 4, Moretti, Graziani, Berdini 4. All. Di Paolantonio.

Arbitri: Cassina, Berlangieri e Giunta.

Note: parziali 18-10; 36-33; 60-52.

Orzinuovi indigesta per la Sella, che dopo due vittorie esterne consecutive si ferma ad un passo dal tris, lasciando per strada lo scontro diretto con la squadra di Ciani (ora avanti 2-0 nei confronti stagionali e a +2 in classifica) e, allo stesso tempo, anche la possibilità di ipotecare almeno virtualmente la salvezza. Niente di tutto ciò invece, ma una serata in buona parte da cestinare e un cammino che si preannuncia ancora lungo e articolato verso il traguardo finale. Avvio tutto ad inseguire: Nobile segna (0-2), poi è un assolo di Orzinuovi, con la Sella ad arrancare. A metà primo quarto è già -9 (13-4), con Costi e Simmons sugli scudi, poi ci si mette anche Bertini, dall’arco, e per Cento sono sempre più dolori (18-6 all’8’). Prima della sirena Davis ci mette un freno, con un break di 4-0 che limita parzialmente i danni (18-10 al 10’). Cento più volitiva al rientro, con i primi botti dell’ex Devoe e di Tanfoglio ad accorciare ulteriormente il gap (24-20 al 13’), poi è Davis a scrivere il -1 (27-26), riportando quasi del tutto la Benedetto in partita. Quasi, però, perché nei possessi seguenti Orzi torna a martellare: Simmons, Williams, Guariglia, e Di Paolantonio è nuovamente costretto al timeout (34-28 al 18’). Prima dell’intervallo, però, la Sella trova il tempo di ricomporsi, sempre col solito Davis. Al secondo riposo, il distacco è di nuovo minimo, 36-33. Attutito il primo accenno di spallata lombarda, Cento ritrova spirito e fiducia, trascinata dal suo duo americano e da Benvenuti, e il vantaggio diventa finalmente realtà (40-41 al 22’). Si va avanti a strappi, con i biancorossi sempre in scia e sempre con Davis in prima linea (47 pari al 26’), poi Berdini si inventa due triple in fila da tagliare le gambe, Williams lo imita prima del terzo gong e all’ultimo mini-riposo i punti da recupero tornano ad essere otto (60-52 al 30’). Nell’ultimo quarto, l’inseguimento parte in salita, Orzinuovi scappa, inchiodando il +13 con Guariglia (68-55 al 35’). Sembra la pietra sul match, invece, la Sella riesce a trovare le forze di reagire, rientrando fino al -4 con un break fulminante di 9-0 (68-64 al 37’) mettendo paura a Costi e soci, e forzando Ciani al ‘minuto’. Resterà però l’ultimo sussulto di un finale che Orzi, più lucida, farà suo, fino al 76-71 finale.

Giovanni Poggi