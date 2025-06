Sella Cento: mercato in fermento e conferme in vista per Tanfoglio e Nobile

In attesa che la serie A2 definisca anche l’ultima promozione, il mercato a piccoli passi inizia a far decollare voci e qualche trattativa. La Sella Cento, come tutti, in questa fase è ancora ai primi contatti, definendo budget e sponsorizzazioni per la prossima stagione.

Lo staff tecnico, lo abbiamo scritto tempo fa, vedrà nel ruolo di vice allenatore l’assunzione dell’imolese Lorenzo Dalmonte (figlio di Luca) al posto di Andrea Cotti, mentre per la squadra si sta cercando di definire qualche conferma del roster della passata stagione.

Due dovrebbero essere i giocatori italiani coi quali qualche discorso è stato intavolato e potrebbe portare a breve all’annuncio di una conferma. Si tratta del play Nicolas Tanfoglio (foto) e dell’esterno Vittorio Nobile. Il primo si è giocato bene le sue chances alla prima vera stagione con minuti importanti in serie A2, e coach Di Paolantonio (che lo aveva avuto anche a Brescia) vorrebbe proseguire il discorso puntando sulla sua crescita. Il secondo è un veterano, ottimo difensore e sempre prezioso partendo dalla panchina, a costi ragionati: molto probabile che anche con lui il rinnovo si farà.

Il resto è tutto da definire, sul mercato italiani si guardano diverse situazioni (in primis la regia, al posto di un Berdini che non sempre ha convinto) e si attende Benvenuti. La firma del capitano sarebbe un colpaccio, ma il lungo livornese ha tanto mercato, su di lui si sono informate anche alcune big come la Effe ed averlo ancora a Cento sarà difficile. Lo stesso dicasi per Stacy Davis: pensare oggi a un suo rinnovo è prematuro, ma Cento ha fatto sapere di volerci provare, perchè una pedina di quel calibro vale anche un sacrificio.