Sella Cento, nuovi ingressi e mercato caldissimo

Settimana importante in casa Benedetto, tra mercato e movimenti all’interno della società, in entrata e in uscita, che andranno a ridefinire l’intero organigramma biancorosso. Per giovedì è infatti previsto un incontro tra il presidente Fava e i consiglieri del club, del presente e del futuro: sul tavolo, non solo la squadra e il roster in fase di ristrutturazione generale, ma anche un nuovo progetto che vedrà coinvolta città ed istituzioni, e che avrà come punto di riferimento la Baltur Arena.

Cento al centro dunque, con Sella riconfermato come main sponsor ad accompagnare la Benedetto sul campo e nell’obbiettivo di costruire un modello sportivo sostenibile, coinvolgendo imprese, scuola, cultura e turismo. Si tratta di un progetto su base triennale, che sarà presentato non solo alle istituzioni cittadine ma anche in Regione, seguito da una serie di azioni concrete programmate per i prossimi mesi, come eventi di formazione e di progettazione europea, iniziative scolastiche e culturali, oltre alla promozione turistica e l’attivazione di percorsi sociali ed inclusivi.

Tra le new-entry, nell’organigramma del club, dovrebbero far parte Roberto Guizzardi di Felsinea e Diego Forni di fonderia FGT, al fianco del confermato Andrea Balboni di Bbox, intenzionato a rafforzare il proprio legame con il club. Giovedì sarà invece tempo di saluti, dopo diversi anni, per il gruppo CMC, rappresentato da Alessio e Andrea Corsini, oltre che da Andrea Gamberini, titolari e soci dell’azienda.

E poi il mercato di campo, con il gm Nicolai che continua a lavorare sottotraccia. Sempre seguito il lungo classe ’92 Simone Zanotti, in uscita da Pesaro con cui ha viaggiato quest’anno a 5.9 punti e 3.3 rimbalzi di media a partita. Per il secondo americano, invece, la Benedetto continua a spingere per rinnovare Gabe Devoe, che però ha anche altre offerte: nelle prossime ore è attesa una sua risposta.

