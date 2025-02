Sella Cento, ora arriva la sfida alla Fortitudo. Nicolai: "In casa possiamo battere chiunque"

La finestra nazionali ha assicurato un weekend di pausa quasi inaspettato per la Benedetto, dopo una serie di full-immersion non da poco, che in tempi recenti hanno sicuramente regalato più gioie che dolori, a differenza di inizio stagione. L’ultima sconfitta contro Pesaro non ha poi nemmeno gravato sulla classifica, che ad oggi garantirebbe la salvezza diretta ai ragazzi di Di Paolantonio. Una classifica che sarebbe bello poter congelare e portare così intatta a fine aprile, ma di mezzo ci sono ancora dieci partite, una più importante dell’altra, all’interno di due mesi decisivi per il futuro in Serie A2 della Benedetto.

Tornando all’attualità, con lo slittamento della gara con Avellino, in programma originariamente per questo fine settimana e ora fissata per il 15 marzo, la Sella si prepara per il derby di mercoledì con la Fortitudo, un altro big-match alla Baltur Arena dopo quello perso a metà della scorsa settimana con Pesaro. "Ci hanno fatto vedere di essere una squadra molto forte e completa – dice il gm Nicolai, che ha poco da recriminare ai suoi dopo il ko che ha interrotto la mini striscia positiva costruita con gli exploit a Vigevano e contro Cantù –. Sono in gran forma e sono stati più forti della nostra voglia di fare, in tanti frangenti e nonostante la nostra buona partenza, con l’atteggiamento giusto. Per cui è una sconfitta che alla fine ci sta, la accettiamo, soprattutto in un campionato durissimo come quello di quest’anno in A2. Detto ciò – aggiunge –, resto convinto che in casa, davanti ai nostri tifosi, possiamo battere chiunque. A Cento rendiamo di più, lo dimostriamo ogni volta, anche se è chiaro che per battere le big bisogna giocare la partita perfetta, confidando e costringendo l’avversaria di giornata a sbagliare qualcosa in più del solito".

Come contro la VL, e come capitato tante altre volte in stagione, nemmeno contro la Effe Cento sarà al completo: Di Paolantonio, infatti, dovrà continuare a fare a meno di Alessandrini, fermato da un problema ad un ginocchio. "Domani farà un’ulteriore risonanza per capirne qualcosina in più riguardo ai suoi tempi di recupero: potrebbero volerci anche settimane prima di rivederlo in campo. Mercato? Come dico sempre lo teniamo monitorato, ma di certo se si interviene lo si fa per qualcuno affidabile e che possa servire per davvero alla squadra". Sarà sempre out anche il lungodegente Sperduto. "Ci auguriamo di riaverlo per la partita del 9 marzo".

Con l’Aquila, sfida da ex per Nicolai e anche per Carlos Delfino, da questa stagione capitano della Benedetto, rientrato al meglio poche settimane fa dopo mesi di infortunio. Una gara non certo banale per l’argentino. "Carlos è molto sereno, non credo vivrà questa partita diversamente dalle altre. E’ tornato alla grande, pensa solo al bene della squadra e a vincere le partite".

Giovanni Poggi