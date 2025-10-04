Sella Cento, serata da dimenticare a Mestre. Dopo l’intervallo è una resa inaspettata

Gemini Mestre 78Sella Cento 70

GEMINI : Curry 16, Galmarini 9, Aromando 17, Valsecchi 3, Bechi, Boussounka 7, Bonacini 9, Giordano 15, Porcu 2. All. FerrariSELLA CENTO: Berdini 8, Tanfoglio, Conti 2, Montano, Devoe 19, Davis 17, Fall 7, Tiberti 15, Moretti 2, Scarponi. All. Di Paolantonio

Parziali: 14-22, 38-41, 63-60Arbitri: Bartoli, Roiaz e Morassutti

Una serata da dimenticare. La Sella torna da Mestre con la sconfitta che non si aspettava, dopo un brutto secondo tempo, giocato contro una neopromossa che era anche priva dell’ala americana Stewart, ma che alla fine, attaccata al talentuoso Curry e al suo gruppo italiano, ha avuto la meglio.

Cento prova subito la fuga sul 15-4, Mestre fatica a entrare in partita col pacchetto italiano, mentre gli Usa di Di Paolantonio (23 in coppia all’intervallo, poi caleranno molto) sono una spanna sopra tutti e portano agevolmente avanti i biancorossi in trasferta.

Peccato però che dalla panchina Montano non entri in partita, come contro Torino, mentre Ferrari trova canestri da Giordano e Galmarini che non lo fanno affondare alla prima sirena (14-22).

Secondo quarto totalmente diverso: con Devoe e Davis a rifiatare, Curry e compagni piazzano un 13-2 e addirittura sorpassano la Sella, che deve reinserire in tutta fretta Devoe e Davis. Ora si procede punto a punto, con Tiberti che insacca da tre punti e Galmarini che poco dopo mette il canestro del secondo sorpasso mestrino (38-37), prima che ancora Devoe rimetta le cose a posto all’intervallo, sul 38-41.

Dopo la pausa lunga si procede punto a punto, con Aromando e Giordano che replicano ai canestri di Davis e Devoe (52-52), Valsecchi da 3 si iscrive al referto, ma Tiberti risponde ed è già in doppia cifra. E’ una Benedetto che concede troppo in difesa e al 27’ siamo ancora pari a quota 60. E nel finale di quarto la Sella è addirittura sotto di 3, dopo uno 0/2 ai liberi di Davis.

L’ultimo parziale sarà una corrida, dove dovrebbe prevalere chi ha più qualità, ma si comincia subito con Bonacini che insacca il +5 di Mestre, col linguaggio del corpo della Sella molto preoccupante.

Giordano e Bonacini non trovano opposizione in contropiede e al 33’ il tabellone dice 69-63 per la squadra di Ferrari.

Ancora Bonacini scatenato, che insacca il +9 (74-65), Cento sembra in rottura prolungata, nonostante l’ottimo Tiberti (74-67 al 35’), e l’inerzia non cambia nemmeno nel finale, con Davis a forzare senza costrutto. Per i biancorossi è una brutta scoppola, dopo Torino, su cui riflettere. E alle porte, mercoledì prossimo, c’è il match casalingo contro Forlì.