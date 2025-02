Sella Cento, serata di gala con la Fortitudo: "Servirà energia e grande concentrazione"

Forse non la partita più importante dell’anno, ma sicuramente la più attesa dalla Benedetto e dalla sua gente. Alle 20.30, in una Baltur Arena sold-out, arriva la Fortitudo, per un derby che ritorna un anno e un mese dopo l’ultimo all’ombra del Guercino (trionfo biancorosso 61-57 con annessa Delfino-dance) e a quattro mesi di distanza dallo schiaffo subito al Paladozza dall’Aquila gestione Cagnardi (87-67 senza storia con 16 di Mian e 12 più 9 assist di Fantinelli).

Ma sono cambiate tante cose rispetto all’ultimo incrocio, da ambo le parti: una serie di rivoluzioni, tra campo, e anche panchina per la F (che ha richiamato Attilio Caja al timone), attuate per dare una scossa ad una stagione che stentava a decollare, e che oggi appare un pochino meno dura.

Di sicuro per Cento che oggi, classifica alla mano, sarebbe salva, un po’ meno attualmente per Bologna, che dopo un’infilata di sette vittorie consecutive si è ritrovata improvvisamente in crisi, di risultato ma soprattutto d’identità, e si presenta a Cento con tre brutte e pesanti sconfitte sulla schiena.

Ma sottovalutare la Fortitudo, sarebbe un errore enorme, come sottolineato anche dall’assistente di Di Paolantonio, Andrea Cotti. "E’ vero che non stanno attraversando un bel periodo, ma restano ugualmente una squadra di prima fascia – dice –. Hanno un roster lungo, composto da italiani di altissimo livello e guidati da un allenatore, Attilio Caja, che in questa categoria è un professore. Dovremo essere bravi a vivere il momento della partita e adattarci, perchè loro sanno leggere bene le partite, capaci nell’aprire il campo e nel gestire il tempo, usando situazioni più ragionate, con tante opzioni anche all’interno dello stesso set offensivo. E´ proprio in questo aspetto che dovremo mantenere alta la concentrazione: sono una squadra in grado di acquisire vantaggi con la cura dei dettagli e il flusso di movimento nelle situazioni che vogliono cavalcare".

F senza Sabatini, Gabriel e con Menalo nei 12 al posto di Thomas. Nella Sella mancheranno Alessandrini e Sperduto. "La Fortitudo è la squadra che in questa categoria concede meno in area, grazie alla taglia e all’aggressività che sono in grado di mettere nella metà campo difensiva. Dal canto nostro, dovremo essere bravi a pareggiare l’energia, tutti connessi e pronti ad aiutarci, rispettando il piano partita".

Giovanni Poggi