Sella Cento, serve una serata perfetta. Arriva Cantù, una belva ferita da quattro ko

Pomeriggio di gala alla Baltur Arena, alle 18 arriva la corazzata Cantù (arbitri Giovannetti, Marzulli e Di Martino). Tanto bella e attesa, quando difficile e delicata la sfida contro la quotatissima squadra di Brienza, che però si presenta all’ombra del Guercino con alle spalle quattro sconfitte di fila, che hanno messo a repentaglio la classifica dei brianzoli, ora non più primi ma scivolati tra quarto e sesto posto in coabitazione con Fortitudo e Rieti. Due delle avversarie che sono risultate indigeste ai biancoblù nelle ultime settimane e che hanno aperto la crisi poi alimentata da Milano e Forlì, fresca di blitz a Desio sette giorni fa (81-77). Ma i risultati recenti di Moraschini e compagni non possono e non devono illudere Cento, che dalla sua ha l’obbligo di tornare a rimettersi in carreggiata, dopo essere apparsa disorientata con Rieti e Cremona, le due squadre che hanno strozzato la bella e preziosa striscia positiva infilata tra metà e fine gennaio (Piacenza, Verona e Torino).

Amnesie, vedi i recenti primi tempi giocati dalla Benedetto, oggi non saranno ammesse contro un collettivo tra più completi di tutta la lega, a scanso di evitare imbarcate come già capitato nella prima parte di stagione. "Andremo a Cento con la consapevolezza che sarà una partita difficile. Loro in casa, sfruttando la spinta di un palazzetto piccolo ma molto caldo, stanno costruendo la loro stagione e hanno un roster con due americani di grande qualità e in casa hanno, appunto, una spinta in più". Così Brienza ha messo in guardia la sua Cantù che, come la Sella, nell’arco della stagione ha dovuto far fronte ad assenze ed infortuni. Su tutte quelle dell’americano Tyrus Mcgee, che all’attivo appena 14 gare, a 13 punti di media, 3 rimbalzi e 2 assist. La società, comunque, non ha fatto mancare mai il suo aiuto, rinforzandosi a più riprese in corso d’opera, inserendo il pivot ‘bonsai’ Dustin Hogue, già visto in passato a Trento e Rieti (quest’anno 9.8 punti e 8.3 rimbalzi in 12 partite) e il monzese Leonardo Okeke, lungo classe 2003 che aveva iniziato la stagione con la Pallacanestro Varese prima di separarsi dal club per motivi disciplinari. Arrivi ma anche partenze, come quella ufficializzata in settimana del veterano Christian Burns, passato alla Vanoli Cremona in Serie A. A guidare la classifica dei ‘bomber’ canturini, il talentuoso Grant Basile (16.6 punti e 5.4 rimbalzi), coadiuvato dal centese Moraschini (9.8 e 3.3) e dal modenese Baldi Rossi (8.3 e 3.8). Notevole anche la batteria esterni, arricchita dalla presenza di De Nicolao, Valentini, Riismaa e Piccoli.

Giovanni Poggi