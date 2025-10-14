Sella Cento, testa alta. Nicolai: "Dato il 100%. Ora battiamo Roseto»

Dopo la sconfitta di misura al PalaSojourner di Rieti il gm Nicolai ieri ha analizzato la prestazione della Sella Cento. "Abbiamo giocato una buona partita su un campo difficile, contro una squadra molto fisica e in striscia positiva, tutti hanno dato tutto: ovviamente non siamo contenti del risultato, ma se approcciamo in questo modo le prossime partite ci toglieremo delle soddisfazioni. Berdini ha giocato sul dolore: fino a 10 minuti prima dell’inizio della partita non sapevamo se avrebbe giocato perché aveva male, ha dato la sua disponibilità stringendo i denti e alla fine ha giocato il suo solito minutaggio, e anche tutti gli altri ragazzi non si sono tirati indietro nonostante avessimo le rotazioni accorciate per l’assenza di Montano. Sono molto orgoglioso – prosegue il gm centese – di come hanno giocato i ragazzi, hanno dato tutto quello che avevano e se avessimo vinto non ci sarebbe stato niente da dire, visto che siamo stati in partita fino alla fine". Il test era molto probante, sul campo dei laziali. "Il metro arbitrale non ci ha favorito: Rieti è una squadra molto aggressiva e fisica, hanno difeso molto forte ma noi siamo andati in lunetta solamente 10 volte rispetto alle 25 dei padroni di casa ed è chiaro che in una partita punto a punto anche questi episodi possono contare. Tiberti praticamente non è riuscito a giocare (5 falli in 8’ di gioco) perché è stato subito caricato di falli, di cui 2 in attacco. Sono convinto anche che gli errori che si sono visti nel finale siano dovuti più alla tanta voglia di vincere, che alla stanchezza: questo atteggiamento pagherà nel lungo termine; tutti a fine partita erano molto dispiaciuti e arrabbiati perché ci credevano nonostante tutti i problemi che abbiamo avuto. Potremmo definire questa sconfitta agrodolce, dove l’agro ovviamente è il risultato e il dolce è stata la voglia e la determinazione con cui abbiamo giocato contro una delle squadre di vertice. Ho visto tutti sul pezzo e sulla stessa pagina, quindi sono fiducioso per i prossimi impegni, a patto che tutti diano sempre il 100% e che tutti siano concentrati. Infine, come ha dichiarato coach Di Paolantonio a fine partita, vorrei ringraziare Francesco Loreti e Teresa Montaguti per la loro disponibilità, abbiamo dimostrato ancora una volta di essere una società solida e seria". Il gm biancorosso sposta poi lo sguardo sulla prossima sfida contro Roseto: "Sono una squadra con tanti punti nelle mani, hanno due ottimi americani e giocatori di esperienza, dovremo fare un grande sforzo difensivo perché li dovremo tenere sottomedia, pronti a giocare una partita solida e consistente perché siamo davanti al nostro pubblico: dobbiamo giocare ogni partita come una finale".

Michele Ferioli