"Sella Cento, troppi errori per potercela giocare"

Un buon primo tempo, a tratti anche scintillante, soprattutto i primi dieci minuti, poi la Sella si è arenata, lasciando interamente la scena a Pesaro, che con ampio merito l’ha portata a casa, vincendo l’ottava delle sue ultime nove gare.

E’ così diventato semplice anche per coach Di Paolantonio, nel post-gara, leggere una partita a metà, complice il valore dell’avversario e il momento che sta vivendo, senza dubbio il migliore da quando è cominciata la stagione, sommato anche a qualche demerito dei suoi ragazzi.

"Vanno in primis fatti i complimenti alla VL, che anche qui ha dimostrato di saper giocare una bella pallacanestro – così il coach della Benedetto nell’immediato post-gara –. Noi invece abbiamo fatto un gran primo tempo, soprattutto dal punto di vista offensivo, lasciando però qualcosa di troppo in difesa, pagando le scelte fatte nell’uno contro uno, il che non ci ha permesso di chiudere avanti i primi venti minuti, cosa che secondo me avremmo meritato".

Prima frazione da record, 29 punti segnati e percentuali chirurgiche, sulla scia del solito Davis, anche mercoledì sopra i 20 punti segnati, pur viaggiando un po’ ad intermittenza, come tutti. Poi, dopo una seconda frazione in equilibrio, la squadra di Leka è venuta fuori tutta d’un pezzo, chiudendo virtualmente la gara già alla fine del terzo quarto. Una Pesaro in grande fiducia, che giocando così sarà una mina vagante nei playoff promozione.

"Tornati dall’intervallo, abbiamo preso la spallata che non ci ha permesso più di rialzarci, e onestamente il nostro è stato un brutto secondo tempo. Sia dietro, seguendo gli errori commessi nella prima parte, e sia davanti, dove abbiamo cominciato a fermare costantemente la palla, e questo ha agevolato il lavoro di una squadra di enorme talento come Pesaro. Questo per dire anche che sappiamo bene dove dover migliorare e su cosa lavorare maggiormente questa settimana in palestra". Avrà cinque giorni da oggi Cento per farlo, prima del prossimo impegno, vista la pausa per la finestra della Nazionali che a cascata ha coinvolto anche la maggior parte delle squadre della Serie A2, oltre a tutta la Serie A: due soltanto infatti le gare in programma domenica per il 29°turno: Torino-Livorno e Udine-Piacenza, mentre la Sella recupererà sabato 15 marzo ad Avellino (nel weekend della Coppa Italia).

Poi, smaltito il weekend di stop, la testa sarà proiettata tutta al derby di mercoledì sera contro la Fortitudo (ore 20.30) sempre alla Baltur Arena, un’altra sfida sulla carta proibitiva per i biancorossi.

Una Effe che si presenterà ferita dopo tre sconfitte consecutive e con qualche variazione nel roster rispetto all’ultimo match con Torino: nei 12 di Caja l’americano Thomas dovrebbe con buone probabilità lasciare il posto all’ala forte Menalo.

Giovanni Poggi