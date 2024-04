Sella Cento, ultimo quarto in calando. La marcia playoff è compromessa

real sebastiani rieti

84

sella cento

75

REAL SEBASTIANI : Nobile 3, Raucci 15, Piccin, Spanghero 14, Ancellotti 6, Hogue 11, Sarto 4, Johnson 23, Petrovic 4, Poom 2, Italiano 2. All. Rossi

SELLA CENTO: Toscano 4, Palumbo 9, Delfino 4, Mitchell 17, Archie 12, Ladurner 7, Musso 17, Bruttini 3, Bucciol ne, Moreno 2. All. Mecacci

Arbitri: Miniati, Tirozzi e Wassermann

Note: parziali 21-27, 39-48, 62-61. Tiri liberi Rieti 15/19, Cento 14/20.

Un ultimo quarto da cancellare per Cento, che lotta ad armi pari contro una delle squadre meglio attrezzate del campionato ma alla fine deve alzare bandiera bianca sul campo di Rieti.

Inizio subito ad altissimo livello per tutte e due le squadre. Si segna tantissimo da entrambi i lati, i padroni di casa spingono con Raucci e Johnson mentre Cento si affida a Mitchell che segna i primi 10 punti della partita per i suoi (10-10). I laziali provano subito a fare la voce grossa ma la risposta di Cento non si fa attendere. La squadra di Mecacci rimane attaccata ai tentativi di due dei padroni di casa e poi con una tripla di Archie riesce a trovare il vantaggio sul 18-20. Nel finale di quarto è Cento che riesce a provare la fuga e con la tripla di Musso la Sella vola sul 21-27.

Nel secondo quarto è Cento a rompere per prima gli indugi e a cercare la fuga che sembra concretizzarsi sul canestro di Archie che vale il 29-37. La Sella cerca di approfittare di un momento positivo e con la tripla di Archie trova il nuovo massimo vantaggio sul 34-46. Sul finire del quarto però è la Sebastiani che riesce a prendere un po’ di inerzia e ad arrivare all’intervallo lungo sotto di 9 sul punteggio di 39-48.

Nel secondo tempo però è Rieti a dare l’impressione di scendere meglio in campo e riesce subito a rosicchiare qualche punto, con Raucci che trova con continuità la via del canestro e si riporta sul 47-52.

Cento prova ancora ad allungare con Musso che sale di colpi in attacco, ma la Sebastiani Rieti stringe le maglie in difesa e comincia a mettere sotto pressione i ragazzi di Cento, che a poco meno di 3’ dalla fine del terzo quarto possono gestire un vantaggio di soli 4 punti sul 55-59.

Dopo un lungo inseguimento arriva anche il sorpasso, con i laziali che vanno avanti 62-61 con cui si va all’ultimo quarto. Ad inizio dell’ultimo parziale sono i padroni di casa che provano a mettere le freccia e vanno avanti con un canestro di Hogue.

Per la Sella questo è il momento peggiore, il quarto periodo è una vera e propria battaglia con le due squadre che si sorpassano e controsorpassano. La prima spallata al match è dei padroni di casa, che sotto 70-71 firmano un parziale di 8-0 che ribalta la partita. Cento ci prova ancora ma Rieti non lascia spiragli aperti e conquista la vittoria con il punteggio di 84-75.

Per la Sella, che tornerà in campo mercoledì in casa nel recupero contro Trapani, la strada verso i playoff è sempre più in salita.