Sella Cento verso il debutto. Finita la querelle sul campo di gioco. Contro Livorno si giocherà a Brescia

Archiviata l’amichevole infrasettimanale contro l’Andrea Costa Imola, la Sella Cento è tornata in palestra per rifinire la preparazione in vista dell’esordio in campionato contro Livorno. Tramontata l’ipotesi Follonica, perché l’impianto toscano non aveva le caratteristiche richieste dalla federazione, sarà il PalaLeonessa di Brescia la sede dell’incontro Libertas Livorno-Sella Cento domenica 21 settembre alle ore 18.

Tornando al post partita contro Imola, coach Di Paolantonio ha commentato così la prova dei biancorossi: "Per raggiungere la forma migliore dobbiamo recuperare Devoe e Fall e allenarci tutti insieme. A quel punto lavoreremo per avere la giusta intesa e la condizione ideale. Abbiamo disputato un ottimo allenamento per 30’ e gestito i minutaggi dei vari giocatori. L’amichevole ci ha fornito spunti su cui lavorare nei prossimi giorni, lavoriamo forte per finire bene questa settimana, poi entreremo nella prossima che ci porterà all’esordio in campionato".

A proposito di Devoe e Fall, la speranza è quella di inserirli gradualmente in gruppo la prossima settimana. È evidente che affrontare buona parte della preparazione senza due giocatori del quintetto possa creare dei problemi di chimica in vista dell’esordio in campionato, ma è altrettanto vero che la Benedetto XIV Cento ha comunque lavorato bene in palestra in queste settimane, come testimonia la vittoria del torneo di Lignano Sabbiadoro nello scorso weekend. Sabato è in programma l’ultima amichevole prestagionale dei biancorossi contro Pistoia alle 17 alla Baltur Arena.

Proseguono intanto le serate a Casa Benedetto in Piazza Cardinal Lambertini, ogni sera dalle 19,30 è possibile cenare al ristorante della Benedetto XIV Sella Cento. Dalle 20,30 alle 22,30 è attivo il box per sottoscrivere gli abbonamenti, superata abbondantemente quota 600 tessere, mentre alle 21,30 nell’ambito delle Benedetto Culture Night questa sera saranno ospiti Scarponi e Conti. Nelle scorse settimane è ripresa anche l’attività del settore giovanile della Benedetto XIV, con gli open day delle varie categorie.

Michele Ferioli