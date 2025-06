Sella Cento vicina al rinnovo di Stacy Davis: atteso l'annuncio ufficiale

Manca ancora l’ufficialità, ma il pressing è costante e da più parti si dice che la Sella Cento sia vicina al grande annuncio, che romperebbe le ultime settimane di stand by e darebbe nuova linfa alla prossima stagione. Stiamo parlando del rinnovo di Stacy Davis, una cosa a cui l’ambiente biancorosso non ha mai smesso di credere fin dal termine della stagione, nonostante lo scetticismo di buona parte degli operatori del mercato. E invece, la sensazione è che si sia davvero vicini all’annuncio tanto atteso, che dopo aver perso Delfino e Benvenuti (sempre più avviato verso la Fortitudo Bologna), darebbe all’ala americana i galloni di leader della squadra della prossima stagione, anche oltre il rendimento e i punti segnati.

Il lungo 31enne uscito dal college di Pepperdine, che per una vita è stato un giramondo del parquet e che la scorsa estate il gm Nicolai e coach Di Paolantonio hanno pescato addirittura in A2 giapponese, dopo una stagione da trascinatore assoluto dei biancorossi, a tratti immarcabile e lasciato giustamente libero da ogni vincolo tattico dal coach biancorosso, sta valutando una proposta, biennale e molto importante economicamente, da parte della Benedetto, che dunque sarebbe pronta a farne una bandiera e uomo immagine in campo e fuori, per costruire attorno a lui un’altra salvezza, pur all’interno di un budget che non dovrebbe discostarsi molto da quello dell’ultima stagione. Diciotto punti di media e sei rimbalzi nell’ultima stagione per Davis, sempre marcato a vista, con le buone e con le cattive, spessissimo raddoppiato, eppure spesso vincente, con una squadra che lo ha capito e si è messa al suo servizio, cavalcandone il talento e i mezzi tecnici. Attorno al suo sì (e ieri regnava un certo ottimismo nell’ambiente biancorosso) ci sono diversi incastri tattici, perchè uno come lui va lasciato a briglie sciolte e deve avere minutaggi importanti. Per quello alle sue spalle in panchina la Sella confermerà il giovane Massimiliano Moretti, lungo 20enne sorprendentemente importante in diverse gare nella scorsa stagione e con tanta voglia di ripetersi.

E il pacchetto italiani? Ieri è arrivata l’ufficialità dei due play, Berdini e Tanfoglio, la cui conferma era nell’aria, e il prossimo potrebbe essere Nobile, mentre andrà ovviamente trovato un pivot da quintetto che prenda il posto di Benvenuti. L’altro americano poi, scartata l’ipotesi di riuscire a rinnovare Devoe, sarà pescato più avanti in un mercato, quello delle guardie, ricco di opportunità. Ma prima bisogna attendere la risposta di Stacy Davis.

Mauro Paterlini