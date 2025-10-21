Sella, che carattere. La coppia Usa trascina. Serve di più dai cambi

L’inqualificabile episodio occorso domenica sera al pullman dei tifosi di Pistoia di ritorno dalla trasferta di Rieti ha indotto tutta la società Benedetto XIV Cento, dirigenti, staff tecnico e giocatori a non voler parlare di pallacanestro dopo la tragedia che è costata la vita ad uno dei due autisti del pullman che stava rientrando a Pistoia dopo la partita di domenica. Con un comunicato la società ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia della vittima e anche alla società di Pistoia, condannando con fermezza ogni forma di violenza dentro e fuori dal contesto sportivo.

Contro Roseto si è vista una Sella a due facce: nel primo tempo la squadra di coach Di Paolantonio ha faticato e rincorso gli abruzzesi scivolando anche a - 10 trovando la via del canestro quasi esclusivamente con Devoe e Davis, oltre ad un positivo Tiberti che all’intervallo era già a quota 9 punti, con Montano a quota 2 punti segnati. Come contro Forlì, nella ripresa c’è stata la grande reazione della Benedetto XIV che grazie anche all’apporto di Berdini e Conti, ha impattato nel terzo quarto e poi sorpassato grazie ad un break micidiale di 14-1 che ha portato i biancorossi alla vittoria finale con un rotondo 86-75.

Indubbiamente una prova di carattere e voglia, perché la Sella è stata sotto nel punteggio per oltre 30 minuti, senza darsi mai per vinta è riuscita a rosicchiare punto su punto nel terzo parziale, per poi allungare in maniera perentoria nell’ultimo e decisivo quarto. Da rimarcare la prestazione stellare di Davis, autore di 33 punti con ottime percentuali dal campo e di Gabe Devoe, che ha segnato 22 punti catturando 11 rimbalzi (un’enormità per una guardia), convincente anche la prestazione di Tiberti, che ha chiuso a quota 11 punti, forse la sorpresa in positivo di questo avvio di stagione per la squadra centese. Hanno segnato canestri importanti nella ripresa sia Conti che Berdini, che ha smazzato anche 8 assist, a testimonianza della crescita del play ex Cantù.

Una cosa da migliorare e su cui lavorare nelle prossime settimane è l’apporto della panchina, che domenica ha prodotto solamente 7 punti in totale, troppo pochi perché non sempre Davis e Devoe potranno sfoderare prestazioni come quelle contro la squadra di coach Finelli. Come ha dichiarato giustamente nel post partita coach Di Paolantonio, il record di 3 vinte e 3 perse dopo 6 partite è un ottimo bilancio per una squadra che punta a salvarsi e sta ad indicare che il lavoro svolto in palestra sta pagando: il coach abruzzese ha detto che bisogna avere fiducia e credere nel lavoro quotidiano, perché alla lunga paga come successo nelle ultime due partite casalinghe.

Michele Ferioli