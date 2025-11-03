Acquista il giornale
Sella, che colpo. Sbanca Scafati, show di Berdini

Con 25 punti del play, Cento vola anche fuori casa

di Redazione Sport
3 novembre 2025
Lo sport del basket

givova scafati

82

sella cento

87

GIVOVA : Walker 11, Chiera 6, Iannuzzi 8, Mollura, Allen 7, Italiano 5, Mascolo 17, Pullazi 22, Caroti 2, Fresno 4.

All. Mazzetti

SELLA CENTO: Scarponi, Tanfoglio, Conti 6, Berdini 25, Devoe 12, Moretti 4, Davis 22, Fall 4, Tiberti 14, Piazzi n.e.

All. Di Paolantonio

Arbitri: Barbiero, Yang Yao e Castellano

Parziali: 14-18, 47-36, 62-57

Stupenda vittoria della Sella Cento che, priva di Montano fermato dalla febbre, espugna il PalaMangano col punteggio di 82-87. Partono bene i biancorossi che sfruttano le tante palle perse dei padroni di casa, portandosi avanti 9-16 al 7’, grazie ad una difesa attenta e a rapidi contropiedi condotti da Devoe e Berdini. Fresno e Pullazi riavvicinano Scafati ad un possesso di distanza prima del canestro da sotto di Tiberti per il 14-18 al 10’. Nonostante 4 punti segnati da Moretti in avvio di secondo quarto, la panchina della Givova con Fresno, Italiano e soprattutto Pullazi ribalta l’inerzia dell’incontro, 29-24 al 14’. Mascolo segna 5 punti, ma è tutta Scafati a segnare ripetutamente dall’arco dei 6,75, 40-30 al 17’. Davis prova a tenere a galla i biancorossi, ma l’ex Chiera segna 2 triple in un minuto e i padroni di casa toccano il massimo vantaggio sul +13. All’intervallo a fare la differenza è la percentuale del tiro da 3 punti: Scafati 9/15, mentre Cento segna soltanto una tripla con Berdini, 1/10.

Il solito Pullazi ritocca il massimo vantaggio sul 53-39, ma la Sella non si arrende e si riavvicina con un parziale di 0-7. Iannuzzi e Allen segnano da sotto, ma Davis risponde da capitano, poi è la tripla di Walker a dare nuovamente il +10 alla Givova, 60-50 al 27’. Ultimo quarto bellissimo ed appassionante: Devoe e Tiberti portano Cento a -2 sul 66-64, Mascolo segna 4 punti consecutivi per i gialloblu, ma un inarrestabile Berdini segna la tripla del - 1, 68-67. Pullazi ed Allen danno nuovamente 2 possessi pieni di vantaggio ai campani, 77-71 al 36’, ma Davis e Berdini riportano in scia la Sella 80-79 al 38’. Il 2/2 di Davis dalla lunetta sancisce il sorpasso biancorosso, suggellato dalla tripla di Berdini, per l’80-84 verso i titoli di coda e la vittoria.

Michele Ferioli

© Riproduzione riservata

