Sella, che impatto: "Il lavoro sta pagando"

Nel post partita del match vinto contro la Juvi Cremona col punteggio di 94-74, coach Di Paolantonio ha deciso di far analizzare la prestazione dei biancorossi a Lorenzo Dalmonte, primo assistente, in rappresentanza di tutto lo staff che affianca il coach abruzzese nel lavoro in palestra e durante le partite di campionato. "Il segreto di questa prestazione è il lavoro di qualità svolto in settimana, perché il lavoro paga sempre, i ragazzi si meritano questa vittoria perché è frutto del loro impegno quotidiano in palestra. Siamo rimasti nel piano partita e alla fine questa cosa ha fatto la differenza per cogliere questo importantissimo successo".

"Stiamo facendo anche un ottimo lavoro dal punto di vista mentale – prosegue nella sua analisi Dalmonte –. In questa cosa ci dà una grande mano Giorgio Giani: i ragazzi sono stati bravi dal punto di vista emotivo, hanno avuto un grandissimo impatto anche sotto questo aspetto, a parte i primi tre minuti del terzo quarto in cui siamo stati un po’ soft, ma lavoreremo per migliorare ancora ed essere continui per tutti i 40 minuti di gioco".

Contro la Juvi Cremona la Benedetto XIV ha giocato la miglior partita di questo avvio di stagione, concentrata e solida in difesa (nelle ultime due partite esterne la squadra di Bechi aveva segnato oltre 90 punti) concreta e precisa in attacco come testimoniano i 94 punti segnati, season high. La Sella ha messo in campo una grandissima intensità difensiva, visti i tanti impegni ravvicinati Di Paolantonio ha ruotato tutti i giocatori e tutti hanno dato risposte positive: Moretti, il decimo uomo non impiegato nelle due precedenti partite, si è fatto trovare pronto segnando 4 punti in 5 minuti di impiego, dando il suo contributo di energia nei pressi del ferro. Dopo la nascita del secondo figlio, Montano ha ritrovato la mira dall’arco dei 6,75, come aveva già dimostrato sabato scorso contro Bergamo, Devoe è stato il più continuo e il miglior realizzatore, ma è tutta la squadra ad aver fornito un’ottima prestazione: vincere con 20 punti di margine con Davis che ha segnato 13 punti significa che anche la panchina sta iniziando a dare il contributo atteso e di questo può essere soddisfatto tutto lo staff tecnico.

Dopo 8 giornate di campionato la Sella ha un record di 4 vittorie e 4 sconfitte, in linea con l’obiettivo stagionale; anche i risultati dell’ultima giornata hanno evidenziato il grande equilibrio che regna quest’anno in A2, non ci sono partite scontate e anche le big del campionato faticano a trovare continuità, come testimonia la classifica di Scafati, prossima avversaria di Cento.

Michele Ferioli