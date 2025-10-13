Sella, che peccato: poca lucidità nel finale. Tiene testa a Rieti e cede solo all’ultimo

sebastiani rieti

73

sella cento

67

SEBASTIANI : Parravicini 2, Piunti 6, Williams 12, Pascolo 1, Perry 15, Palumbo 1, Piccin 5, Guariglia 7, Udom 22, Mian 2, Cicchetti n.e. Cardi n.e. All. Ciani

SELLA CENTO: Scarponi 3, Tanfoglio 5, Conti 4, Berdini 5, Devoe 19, Moretti, Piazzi n.e. Davis 25, Fall 6, Tiberti. All. Di Paolantonio

Arbitri: Foti, Ferretti e Di Martino

Parziali: 20-25, 41-35, 57-51

Note: tiri da 3 Rieti 6/23, Cento 10/30, tiri da 2 Rieti 18/39, Cento 15/28, tiri liberi Rieti 19/25, Cento 7/10. Rimbalzi Rieti 40, Cento 35.

Sfiora l’impresa a Rieti la Sella Cento, che nonostante l’assenza di Montano, in attesa di diventare padre per la seconda volta, resta in partita per 40’ e cede solo nel finale alla Sebastiani, che ha dovuto sudare le proverbiali sette camice per aver la meglio sui biancorossi. Parte fortissimo la Benedetto XIV, che dopo 6’ doppia Rieti andando avanti 10-20 grazie a 8 punti di Davis, ben spalleggiato da Devoe e Berdini. Udom e Piunti riportano sotto la Sebastiani sul 20-23, prima dei due tiri liberi di Davis che fissano il 20-25 al 10’. Nel secondo quarto Scarponi e Tanfoglio portano la Sella avanti 28-35, poi si spegne la luce in attacco per i biancorossi, che subiscono un maxi parziale di 13-0 che manda le squadre negli spogliatoi sul punteggio di 41-35. Troppe forzature e palle perse negli ultimi minuti del secondo quarto per la squadra di coach Di Paolantonio, che vanifica 16 minuti di buona pallacanestro con un black out che permette a Udom, Perry e Williams di impattare e poi sorpassare, grazie anche ai tanti liberi tirati dalla squadra di Ciani nei primi 20’, 12/16 la percentuale dalla lunetta dei laziali all’intervallo. Dopo il primo canestro della Sebastiani nella ripresa, parziale di 0-9 Cento che sorpassa con Conti sul 43-44 al 23’. Guariglia nel pitturato e Udom dall’arco dei 6,75 consentono ai padroni di casa di portarsi a + 8, ma dall’altra parte Devoe non ci sta e accorcia le distanze sul 57-51 al 30’. Nell’ultimo quarto Piccin segna 5 preziosi punti per i padroni di casa, ma Davis è inarrestabile e segna 8 punti in 2 minuti, poi è Devoe a dare l’ultimo vantaggio ai biancorossi sul 62-64. Come successo sul finire del secondo quarto, a questo punto la Sella non trova più la via del canestro, Perry pareggia, poi 7 punti consecutivi di Udom permettono a Rieti di andare a +7 sul 71-64. La tripla di Fall arriva a 7’’ dal termine e dall’altra parte Williams fissa dalla lunetta il punteggio finale di 73-67. Buona prestazione della squadra di coach Di Paolantonio, che forse deve un po’ recriminare sul finale di secondo e di ultimo quarto, ma davanti aveva la squadra più in forma di questo avvio di stagione, che è stata più lucida nei momenti chiave del match.

Michele Ferioli