Sella col piede giusto. Nicolai: "Bello spirito». Problema fisico a Davis

Il giorno dopo la convincente vittoria della Sella Cento a Brescia contro la Libertas Livorno, abbiamo raccolto le considerazioni del gm biancorosso Renato Nicolai: "Sono molto soddisfatto della partita giocata dai ragazzi – spiega –. Nonostante le difficoltà per le precarie condizioni fisiche di Devoe e Fall, abbiamo dimostrato una grande voglia di vincere, grande concentrazione e tanta applicazione difensiva. Tutti hanno dato il loro contributo: Davis ha spaccato la partita nel terzo quarto, ma eravamo pienamente in partita grazie all’apporto di tutta la squadra. Fall è stato gestito perché sapevamo che non poteva giocare più di quanto ha fatto per evitare ricadute.

Devoe poteva giocare alcuni minuti in più, ma era evidente che non fosse al meglio, infatti nel secondo tempo si è visto che non aveva più le gambe. È un giocatore che attacca molto il ferro e quindi deve essere supportato da una condizione fisica che adesso non può avere, visto che ha ripreso ad allenarsi a metà della scorsa settimana.

Sono molto contento perché tutti hanno portato il proprio mattoncino, anche chi ha giocato meno minuti ha dato il suo prezioso contributo; abbiamo dimostrato grande spirito di sacrificio in difesa e applicato molto bene il piano partita predisposto dallo staff tecnico; siamo stati solidi, abbiamo voluto e saputo vincere giocando con la testa giusta. Nonostante gli acciacchi abbiamo dimostrato grande mentalità, siamo soltanto all’inizio, ma intanto abbiamo già vinto una partita molto dura in trasferta.

Siamo una squadra che ha tante frecce al proprio arco, possiamo trovare protagonisti diversi in momenti diversi della partita e lo si è visto già contro Livorno.

Adesso dobbiamo recuperare al meglio Fall e Devoe e valutare le condizioni fisiche di Davis".

Proprio partendo dal capitano biancorosso, negli ultimi secondi di gioco è uscito dal campo zoppicando e nei prossimi giorni verranno effettuati esami per valutare l’entità del problema fisico accusato nel finale di partita contro i labronici.

Per tutta la settimana infine, prosegue la campagna abbonamenti “Mi sento il cuore a mille”: sarà possibile abbonarsi fino al giorno dell’esordio casalingo contro Torino, che nella prima giornata di campionato ha battuto Cividale, fresca vincitrice della Supercoppa, col punteggio di 83-74.

Una partita delicata, contro una formazione sulla carta alla portata dei biancorossi centesi.

Michele Ferioli