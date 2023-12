Sella contro il Forlì degli ex. Mitchell si ferma 20 giorni

Per la Benedetto non c’è pace. Anche l’ultimo arrivato Wendell Mitchell si è infortunato, e ora sono guai. Il comunicato della società parla di una "contusione al piatto tibiale e al condilo femorale destro" rimediata nell’ultima gara con Cividale, con Mitchell che "inizierà un lavoro specifico al fine di ottenere il pieno recupero agonistico che lo impegnerà approssimativamente per i prossimi 20 giorni". Tradotto, Cento potrà riavere l’ex Brindisi non prima della sfida con Chiusi del 23 dicembre (se tutto va bene), penultima gara di un 2023 da brividi per la Sella a livello di infortuni: uno dopo l’altro, come un domino, da quello subito Zampini un anno fa è stato un susseguirsi di sfortune, e lavorare in queste condizioni, si sa, è durissima. Bocevski, Benvenuti e adesso Mitchell, quest’ultimo dopo appena 28 minuti giocati in maglia biancorossa (con 16 punti, 3 rimbalzi e 5 assist), a poche dal suo arrivo nella città del Guercino, scelto dalla società per sostituire Ty Sabin.

Roba quasi da non credere, ma la situazione è questa e va accettata. Sì, perché domani si inaugura il girone di ritorno e la Benedetto farà tappa su quello che ancora uno dei pochi parquet inviolati della categoria, l’Unieuro Arena di Forlì (palla a due ore 20.30). Contro la squadra di Martino, seconda in classifica pari a Trieste e a -2 dalla capolista Fortitudo, servirà la partita perfetta. E sarà una Forlì agguerrita quella che si troverà di fronte la Sella, sconfitta nell’ultimo turno a Trieste (79-62) e quindi affamata di riscatto e di punti per inseguire il primo posto, obbiettivo dei romagnoli e di tante del girone rosso. All’andata, due mesi fa alla Baltur Arena, l’Unieuro scioccò Cento: 78-61, con 17 di Cinciarini, anche domani pronto a minacciare la difesa centese. Numeri alla mano, il migliore è l’Usa Kadeem Allen, ex Celtics e Knicks, con 16.3 punti realizzati di media, arricchiti da 4.3 rimbalzi e a 2 assist. Lo sparring-partner è Xavier Johnson, già visto a Verona e a Capo d’Orlando (13.9 punti e 8.4 rimbalzi), al suo fianco gli ex Zampini (9 punti e quasi 3 assist) e Zilli (5.7 e 4.3). Completano il roster gli esperti Pascolo (4.6 punti), il regista Valentini (4.9), Pollone (6 punti e 4 rimbalzi), Radonjic e Tassone.

Giovanni Poggi