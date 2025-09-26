Sella, cresce l’attesa. Accorsi si abbona: "Grande partenza»

Mentre la squadra di coach Di Paolantonio sta lavorando alla Baltur Arena per prepararsi all’esordio casalingo contro la Reale Mutua Torino, la società Benedetto XIV Cento desidera informare i suoi tifosi e tutti gli appassionati di basket sulle nuove disposizioni in vigore da questa stagione, visto che sono state introdotte alcune importanti novità. I biglietti da quest’anno saranno strettamente personali. Per accedere sarà obbligatorio presentare un documento d’identità fisico (non sono valide fotocopie o foto sul telefono). Senza documento non sarà consentito l’ingresso.

Per favorire controlli ordinati e sicuri, i tifosi sono invitati a presentarsi alle 17. L’acquisto dei biglietti sarà online su Vivaticket (cercando Sella Cento), inserendo il nominativo di chi utilizzerà il tagliandobiglietto (modifiche solo tramite piattaforma). Vendita fisica presso B-Box,in via Primo Maggio 43, oggi dalle 16,30 alle 18, 30, domani dalle 10 alle 12 e domenica presso la Baltur Arena dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. L’acquisto in presenza è fortemente consigliato nei giorni di prevendita, per ridurre l’affluenza al botteghino nel giorno della gara: l’emissione biglietti richiede più tempo. Biglietti ridotti disponibili solo in presenza negli orari indicati, sono gli ultimi giorni per sottoscrivere l’abbonamento stagionale 2025/26, prima della chiusura definitiva della campagna.

Nei giorni scorsi il sindaco di Cento Edoardo Accorsi ha fatto visita al team della biglietteria, salutando i volontari, sottoscrivendo il proprio abbonamento. In quell’occasione, il general manager Renato Nicolai gli ha consegnato la nuova sciarpa della Benedetto. "È un piacere consegnare al nostro sindaco la nuova sciarpa della Benedetto. La sua presenza sugli spalti è un segnale importante. La squadra e la città camminano insieme".

Edoardo Accorsi, dal canto suo, ha commentato che "il palazzo per me è sempre stata casa e come ogni anno sarò presente sugli spalti a sostenere i nostri ragazzi. La vittoria a Brescia contro Livorno è stata una grande partenza, una bella iniezione di fiducia. Non vedo l’ora che sia domenica".

La Benedetto XIV invita i propri tifosi a rispettare le nuove regole di accesso per garantire un’esperienza sicura e a non perdere l’appuntamento con la prima partita casalinga.

Michele Ferioli