Sella, derby a nervi tesi con Forlì: "Critiche premature, serve calma"

Alla vigilia del primo turno infrasettimanale della stagione, coach Di Paolantonio ha risposto ad alcune domande sulla partita di stasera alle 20,30 tra Sella Cento e Unieuro Forlì.

Nel secondo tempo di Mestre si sono rivisti gli errori difensivi e offensivi che già avevate palesato contro Torino, su cosa avete lavorato in questi giorni?

"Voglio fare una premessa: siamo alla terza partita di campionato, di un campionato lunghissimo di 38 giornate. Percepisco un senso generale di scoramento che sinceramente reputo ridicolo, perché se il campionato scorso ci ha insegnato qualcosa, è che i cavalli si vedono all’arrivo e non durante il campionato: ricordiamoci che noi siamo Cento, siamo una squadra che lotta per la salvezza, sappiamo di non avere fatto due prestazioni positive ma siamo alla terza partita e parlare di risultati oggi mi sembra fuori luogo. Poi io sono il primo ad essere arrabbiato, perché abbiamo perso un’occasione a Mestre e lo sono anche i ragazzi. Bisogna stare tranquilli e calmi, ricordiamoci che siamo Cento e qual è il nostro obiettivo".

Forlì è una squadra molto esperta ma con un’età media piuttosto elevata e ha due giorni di riposo in meno: proverete ad alzare un po’ il ritmo?

"Sicuramente dobbiamo provare ad alzare un po’ i ritmi, come abbiamo fatto ad esempio all’inizio con Mestre, fermo restando che Forlì è una squadra comunque a cui piace correre a prescindere dall’età media ed ha ottime spaziature in contropiede. Dovremo essere bravi noi a provare a controllare il ritmo, correndo quando ne avremo la possibilità, attaccando bene la metà campo e muovendo la palla meglio rispetto a come abbiamo fatto a tratti con Mestre e sicuramente con Torino".

Quanto la preoccupa la fisicità di Forlì e come pensa di contrastarla?

"L’Unieuro è una squadra molto esperta e fisica, che sa giocare vicino a canestro usando il corpo, e dovremo provare a spendere noi il corpo prima delle ricezioni e a difendere di squadra nelle situazioni in cui loro proveranno ad attaccarci e a portarci più vicino al canestro; dobbiamo pensare a noi stessi, consapevoli delle qualità del nostro avversario , ma cercando di essere più continui per quaranta minuti".

La preoccupa il rendimento offensivo della panchina, oppure bisogna solo aspettare che i nuovi giocatori si esprimano al meglio?

"Tra due mesi possiamo parlare di preoccupazione, oggi dopo tre partite dobbiamo supportare e aiutare tutti i componenti della squadra, vedo grande impegno in palestra. Chi non sta performando al meglio è il primo a sapere di dover dare di più. C’è bisogno dell’aiuto anche dei nostri tifosi: spero in un grande sostegno da parte di tutti i settori anche se si gioca di mercoledì, è una partita difficile, abbiamo bisogno del supporto di tutta la Baltur Arena".

Michele Ferioli