Sella, difesa poco attenta. Bergamo fa suo il match

GR. MASCIO BERGAMO

95

SELLA CENTO

86

GRUPPO MASCIO BERGAMO: Bossi 11, Harrison 25, Piccirilli 4, Loro 10, Bogliardi 4, Nobili 5, Udom 7, Lombardi 13, Hogue 16, Guiducci n.e. Bosso n.e. All. Zanchi

SELLA CENTO: Scarponi 2, Tanfoglio 9, Conti 11, Berdini n. e. Devoe 13, Moretti n.e. Montano 12, Davis 21, Fall 7, Tiberti 11. All. Di Paolantonio

Arbitri: Rudellat, Chersicla e Giovagnini

Parziali: 13-25, 42-39, 65-58

Note: tiri da 3 Bergamo 12/21, Cento 10/27, tiri da 2 Bergamo 26/46, Cento 23/47, tiri liberi Bergamo 7/13, Cento 10/16, rimbalzi Bergamo 37, Cento 38.

La Sella Cento, priva di Berdini alle prese con un problema al piede, perde contro il Gruppo Mascio Bergamo all’Opiquad Arena di Monza col punteggio di 95-86.

Avvio di partita equilibrato, 11-11 dopo 4’, poi i biancorossi piazzano un maxi parziale di 0-14 propiziato da tutti i giocatori messi in campo da Di Paolantonio e si portano avanti 11-25, prima del canestro di Loro per il 13-25 al 10’. Il secondo quarto si apre con una tripla di Montano, ma sul -15 c’è la reazione d’orgoglio dei padroni di casa, che con un parziale di 10-0 si portano a - 5, prima della seconda tripla di Montano e del canestro da sotto di Scarponi. Sul 23-33, si spegne la luce per la Benedetto XIV, e grazie a un inarrestabile Harrison il Gruppo Mascio recupera e sorpassa andando avanti 38-35. Negli ultimi 4 minuti per Cento segnano solo Tanfoglio e Davis e Bergamo va all’intervallo sul punteggio di 42-39. Per Harrison già 16 punti segnati al 20’, mentre per la Sella punteggio ben distribuito tra tutti gli 8 giocatori impiegati da Di Paolantonio.

In avvio di terzo quarto la Benedetto XIV perde 4 palloni, mentre Bergamo è molto precisa dall’arco dei 6,75, con Loro che schiaccia per il +10, 55-45. Tiberti e un positivo Montano riavvicinano Cento a -4, ma gli orobici chiudono avanti il terzo parziale 65-58. Nell’ultimo quarto si segna tanto da ambo le parti (30-28 il parziale): Harrison torna protagonista assieme ad un concretissimo Hogue che domina nel pitturato, la partita diventa molto nervosa con 3 tecnici fischiati, di cui 2 allo stesso Harrison che viene espulso a 1’23” dal termine, non prima di aver portato avanti i suoi sul 90-80. Davis è l’ultimo ad arrendersi per i biancorossi, che escono sconfitti dal palasport brianzolo per 95-86, grazie anche ai canestri per i padroni di casa di capitan Bossi e Lombardi. Troppi 95 punti subiti dalla Benedetto XIV per pensare di vincere contro una squadra molto quadrata come Bergamo.

La Sella Cento tornerà nuovamente in campo mercoledì 29 alle ore 20,30 alla Baltur Arena contro la Juvi Cremona e in questi pochi giorni ci saranno da valutare le condizioni di Berdini, che ha accusato un problema al piede.

Michele Ferioli