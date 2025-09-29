Acquista il giornale
Sella, doccia fredda nella prima casalinga. Torino domina in un palazzo biancorosso

Serie A2: dopo il debutto scintillante con Livorno, la squadra di Moretti gela ogni entusiasmo e vince con merito. Venerdì si va a Mestre

di Redazione Sport
29 settembre 2025
Una difesa ai limiti del regolamento per Davis: per lui 4/13 dal campo

sella cento

66

reale mutua torino

82

SELLA : Berdini 8, Devoe 9, Conti 9, Davis 15, Fall 4, Montano, Scarponi, Tanfoglio 2, Tiberti 13, Moretti 6, Guerrieri n.e. Piazzi n.e. All. Di Paolantonio

REALE MUTUA TORINO: Schina 6, Bruttini 7, Allen 13, Stazzonelli 2, Massone 19, Cusin 2, Severini 3, Teague 18, Zucca 5, Tortù 7. All. Moretti

Arbitri: De Biase, Cappello e Occhiuzzi

Parziali: 15-22, 34-41, 48-57

Note: tiri da 3 Cento 2/19, Torino 4/18. Tiri da 2 Cento 24/44, Torino 29/56. Tiri liberi Cento 12/15, Torino 14/15. Rimbalzi Cento 30, Torino 45.

Esordio casalingo negativo per la Sella Cento, che perde 66-82 contro la Reale Mutua Torino, che ha condotto per tutti i 40’ alla Baltur Arena. Parte subito forte Torino, sospinta da un Teague inarrestabile, 4-11 con 9 punti segnati dal numero 31 della Reale Mutua. Nonostante il buon avvio di Tiberti, la Sella fatica a contenere l’attacco dei piemontesi, che rimangono costantemente avanti, nonostante Di Paolantonio provi ad attingere dalla propria panchina. Al 10’ il tabellone segna 15-22 con Teague a quota 11 punti personali.

Torino rimane in controllo anche nel secondo quarto, nonostante la Baltur Arena provi a spingere i propri giocatori, coach Moretti trova punti un po’ da tutti i giocatori utilizzati, con Massone e Allen che si sostituiscono a Teague come principali terminali offensivi. Davis e Berdini riportano a - 3 i biancorossi con una palla rubata e appoggio al tabellone del play centese, ma Torino realizza 2 canestri nell’ultimo minuto e va negli spogliatoi avanti 34-41.

Cento esce dagli spogliatoi con un altro piglio e si porta a -2 con Davis, Torino però è molto lucida, trova sempre buone soluzioni in attacco e torna a +10 sul 42-52. Conti prova nuovamente a riportare la Sella a contatto, ma gli ospiti continuano a giocare una pallacanestro molto solida e rimangono in controllo grazie a Zucca, 48-57 al 30’.

Nell’ultimo quarto ci si aspetta la reazione dei padroni di casa, ma invece sono Tortù e Massone a segnare i canestri che spostano definitivamente l’inerzia verso i gialloblu, la Benedetto XIV non segna praticamente mai dall’arco dei 6,75 e sprofonda fino a - 20, prima di ricucire leggermente il gap e terminare l’incontro a - 16, 66-82.

Sconfitta netta per la Sella Cento che ha giocato una partita al di sotto delle proprie possibilità, troppo deficitaria la percentuale da 3 punti, 2/19 e anche a rimbalzo la Benedetto XIV ha sofferto molto, merito anche della Reale Mutua Torino, che ha messo in campo un’ottima organizzazione sia difensiva che offensiva. Il campionato è appena iniziato e i biancorossi hanno la possibilità di riscattarsi già venerdì 3 ottobre, al Taliercio contro la neopromossa Mestre.

Michele Ferioli

© Riproduzione riservata

