Sella domani a Scafati. Dalmonte: "Il tiro da 3 pericolo principale»

Alla vigilia della lunga trasferta a Scafati, il primo assistente Lorenzo Dalmonte della Sella Cento ha risposto ad alcune domande sulle condizioni fisiche della squadra e sulla preparazione della partita.

Come state dal punto di vista fisico, dato che siete alla terza partita in 8 giorni? "Sono alcuni anni che c’è questo tipo di calendario, quindi siamo in quotidiana gestione dei carichi di lavoro e dei ritmi. In questo momento fortunatamente stiamo tutti bene".

Quanto è importante andare a giocare in un campo ostico come quello di Scafati dopo un’ottima prestazione sia offensiva che difensiva come quella di mercoledì?

"Sappiamo che Scafati è una buonissima squadra e che il loro campo è molto caldo, come tanti altri. Pensiamo alle nostre cose: per noi questa è una prova di maturità, ma senza alcun tipo di pressione. Vogliamo andare a fare la nostra miglior partita, consapevoli dei nostri mezzi e che affrontiamo un’ottima squadra ma che ha punti deboli, perché ogni squadra ha dei punti deboli e noi dovremo sfruttarli".

Scafati è stata costruita per stare nelle primissime posizioni, ha tanti giocatori esperti, di qualità e di grande taglia fisica, cosa teme maggiormente dei campani?

"L’imprevedibilità e il talento che può mettere in campo. In casa hanno una produzione offensiva decisamente più alta rispetto a quando giocano in trasferta, sarà necessario fare una gara attenta, dal punto di vista delle individualità e degli uno contro uno. Soprattutto, dovremo rimanere in partita nel primo momento meno positivo che avremo, perché sicuramente ci sarà".

Scafati è la seconda miglior squadra nella percentuale del tiro da 3 punti, come vi state preparando per contrastare questa loro caratteristica?

"È una cosa su cui stiamo facendo attenzione, però ripeto: sarà importante smorzare il loro entusiasmo, che in casa loro rischia di essere una miccia e dopo diventa veramente difficile stare loro dietro, anche per le percentuali che stanno avendo. Però vogliamo cercare la chiave giusta per rallentarli".

Nelle ultime 3 gare Cento ha segnato quasi 90 punti di media: si può dire che la Benedetto XIV abbia trovato la sua identità offensiva?

"Stiamo tirando e giocando bene, ma sulla qualità del nostro attacco posso dire che abbiamo sempre espresso una buona pallacanestro. L’obiettivo è creare i tiri migliori possibili: questo deve rimanere il nostro obiettivo, senza focalizzarsi troppo sulle percentuali".

Michele Ferioli