"Sella, è scontro diretto». "Veterani e Usa di talento. Roseto si batte in difesa»

Alla vigilia della sfida contro la neopromossa Roseto, coach Di Paolantonio ha risposto ad alcune domande sullo stato di salute della sua squadra e sul match di domenica alla Baltur Arena. Come state dal punto di vista fisico? "Berdini ha recuperato, Conti ha preso un colpo alla mano e poi una leggera scavigliata, anche Montano ha avuto qualche problema, ma nel complesso ci stiamo allenando tutti bene, quindi speriamo di arrivare al completo domenica".

Contro Forlì si è visto quanto conti il tifo della Baltur Arena: quanto può essere decisivo avere ancora quella spinta che trascina la squadra anche contro Roseto? "Non ho dubbi sul supporto dei nostri tifosi, sia in casa che in trasferta. C’è bisogno che i tifosi degli altri settori supportino la curva nell’arco dei 40 minuti. Lo dico perché ci credo: i risultati si ottengono tutti insieme".

Robinson è un giocatore difficile da limitare, perché è il miglior assistman del campionato, ma segna anche 18,6 punti di media. Cosa dovrete fare per non farlo accendere, senza scoprirvi sugli altri giocatori? "Se noi pensiamo che Roseto sia solo Robinson, abbiamo già fatto il primo passo per perdere questa partita. Sono una squadra con tanti punti nelle mani, dovremo fare la miglior partita difensivamente e poi cercare di trasformare quello che facciamo in difesa in buoni possessi in attacco: questa è la strada per provare a battere Roseto, giochiamo in casa e dobbiamo cercare di comandare noi il ritmo".

Cosa teme di più di Roseto? L’esperienza di alcuni veterani o la solidità e il talento degli americani? "Entrambe le cose: i due americani sono giocatori navigati, che conoscono molto bene questo campionato; Robinson ha giocato in prime leghe e si trova quest’anno in A2, ma è un giocatore esperto e molto talentuoso. Il nucleo degli italiani è solido ed esperto perché sono tutti giocatori che hanno tanti campionati alle spalle. Quindi la forza di Roseto è in entrambi questi aspetti".

Siamo solo alla sesta giornata, ma pensa che questo sia già uno scontro diretto? "Considerando gli obiettivi di partenza direi di sì, perché sia noi che Roseto vogliamo salvarci. Sono sicuramente 2 punti importanti, anche se il campionato è lunghissimo".

Al momento sembra che Cento dipenda troppo dai suoi americani, è d’accordo con questa analisi? "Io penso che tutta la squadra sia coinvolta durante la partita, ma ognuno ha un differente ruolo e una differente responsabilità: tendenzialmente i due americani sono i giocatori che fanno la differenza in termini qualitativi, soprattutto in una squadra della nostra fascia, ma è fondamentale l’apporto di tutti i giocatori, rispettando ruoli e responsabilità di ognuno".

Michele Ferioli