Sella, esame in salita. Rieti lanciatissima: ma Cento ci prova

Scende nuovamente in campo la Sella Cento, che alle 18 al PalaSojourner affronta la Sebastiani Rieti, una delle squadre più in forma di questo avvio di stagione, reduce da tre vittorie consecutive. La squadra di coach Ciani dopo la sconfitta nella partita d’esordio contro Avellino, ha collezionato tre successi consecutivi, due dei quali su campi molto ostici come Rimini e Cividale, mentre una settimana fa la Sebastiani ha stravinto in casa contro Forlì 90-60.

Roster profondamente rinnovato, ma molto esperto e competitivo quello di Rieti, che ha confermato solamente Piccin e l’ex Piunti della squadra che lo scorso anno, sotto la guida di coach Rossi, ha brillantemente raggiunto i play off: nuova la coppia di americani formata dal solido lungo ex Orzinuovi Jarvis Williams e dal talentuoso play Darius Perry. In estate sono arrivati da Verona l’ex Palumbo e l’eclettica ala piccola Liam Udom, da Forlì il centro veterano Pascolo e il play Parravicini, da Orzinuovi il centro titolare Guariglia e dalla Fortitudo Bologna il tiratore Mian.

Rieti è una squadra solida, fisica ed esperta che ruota a dieci giocatori, quindi può tenere alta l’intensità e la fisicità per tutti i 40 minuti di gioco, i due americani sono i principali terminali offensivi dei laziali, ma anche Udom e Mian segnano oltre 10 punti di media a partita, con Guariglia che ne segna 9,3. In difesa la squadra di coach Ciani può contare sulla grande taglia fisica degli esterni e su lunghi coi piedi rapidi capaci di cambiare sui piccoli avversari, quindi la Benedetto XIV dovrà muovere molto e velocemente il pallone per non rischiare di subire troppo l’aggressività e la fisicità di Rieti.

Test indubbiamente molto probante per la Sella Cento, che nel secondo tempo contro Forlì ha messo in mostra una buona pallacanestro, sia offensiva che difensiva, in cui a turno sono stati protagonisti tutti i giocatori biancorossi. Servirà giocare una partita molto solida e consistente: il morale è alto dopo la vittoria in rimonta di mercoledì sera anche se il pronostico è dalla parte dei laziali, ma con l’intensità e il carattere messi in mostra nel turno infrasettimanale, la Benedetto XIV può giocarsi le proprie carte anche contro una formazione in striscia positiva come Rieti, a patto che tutti i giocatori diano il loro contributo sia in difesa che in attacco.

I biancorossi saranno seguiti a Rieti da una trentina di tifosi del settore Zimmer, che nonostante la lunga trasferta, vogliono sostenere e incitare i propri beniamini anche in terra laziale.

Michele Ferioli