Sella formato trasferta. Sbanca Avellino in volata

avellino basket

78

sella cento

79

BASKET: Bortolin 14, Mussini 13, Lewis 22, Nikolic 6, Maglietti, Earlington 6, Sabatino, Verazzo, Jurkatamm 17, Codeluppi ne, Perfigli ne. All. Crotti

SELLA CENTO: Davis 19, Nobile 5, Sperduto 11, Devoe 16, Benvenuti 11, Tanfoglio 3, Graziani 3, Moretti, Berdini 3, Alessandrini 8. All. Di Paoloantonio

Arbitri: Wasserman, Boscolo e Bonotto

Note: parziali 25-15, 42-42, 58-66. Tiri liberi Avellino 9/11, Cento 9/13.

Una partita di grande sofferenza, ma anche una vittoria pesante per Cento che torna da Avellino con due punti in più in classifica, confermandosi in questa fase squadra da trasferta.

Centesi privi di capitan Delfino, ma che ritrovano Sperduto, sono però i campani che iniziano con il piede giusto la partita, Cento sembra un po’ frastornata dallo sprint della squadra di Crotti, che con Earlington e Lewis firma il 7-2 iniziale. Cento dopo un momento di sbandamento riesce però a imbastire una reazione grazie a Davis e Benvenuti (12-8). Nel secondo quarto la situazione cambia, la Sella Cento prova ad affidarsi alla difesa per rimettersi in partita, con Sperduto che in attacco muove subito il punteggio. Avellino però continua a spingere e con Bortolin trova il massimo vantaggio sul 29-18. Da quel momento in poi però è la Sella a mettere le mani sull’inerzia del match, con Davis e Benvenuti che diventano più efficaci in attacco, mentre le soluzioni offensive degli irpini sembrano più pasticciate. E’ Davis a pareggiare a quota 29 dopo un parziale di 11-0 che riapre completamente il match, ma nella seconda metà di quarto Cento non approfitta del momento positivo per provare l’allungo e all’intervallo lungo si arriva in perfetta parità a quota 42.

Alla ripresa del gioco però è ancora Cento a prendere subito in mano il pallino del gioco, in questa fase è Devoe a mettere più in difficoltà la difesa di Avellino. Arriva il primo vantaggio per la Sella che si spinge fino al +8 (58-66) alla vigilia del parziale decisivo. Cento dà la sensazione di poter mettere le mani sul match, mantiene un vantaggio importante (tripla di Davis per il 66-74 a due minuti e mezzo dalla fine). Sembra fatta, prima della rabbiosa reazione dei padroni di casa, che rimettono tutto in discussione. Avellino si riporta anche in vantaggio, ma sono due liberi di Davis a regalare la vittoria a Cento.