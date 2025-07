Sella, gli ultimi tasselli. Scarponi e Tiberti in arrivo

"Entro lunedì vorrei completare la squadra". Deciso, come quando c’è stato da chiudere per Gabe Devoe e riportarlo per un altro anno a Cento, il gm della Benedetto Renato Nicolai nel provare ad unire il cerchio del mercato già all’inizio della prossima settimana, per poi dare tempo e modi a coach Di Paolantonio di lavorare quanto prima alla pianificazione della prossima stagione. Intanto, però, si gode, assieme al mondo biancorosso, il ritorno della 29enne guardia americana, voluta e firmata in settimana, che andrà così a consolidare la stessa coppia di americani vista qui nella passata stagione. "Volevamo Gabe con tutte le nostre forze – dice Nicolai –. Riunire la coppia Usa della scorsa stagione è stato un importante sforzo del club, che dobbiamo ringraziare, assieme a proprietà, consiglio e soci. Devoe è diventato uno di noi in pochi mesi e su di lui puntiamo per una squadra competitiva in un campionato sempre più bello e difficile. A memoria, in carriera, difficilmente ho visto giocare nella stessa squadra gli stessi giocatori stranieri della stagione precedente".

Da chi c’è già a chi arriverà, visto che il mercato non si ferma mai. "Cerchiamo due ‘3’ e due ‘5’, ma, come ho già detto lungamente, tra prezzi e richieste folli non è facile muoversi". Per il reparto esterni il nome più caldo resta quello del classe 2004 Alessandro Scarponi, già visto a Rimini due stagioni fa in A2 e nell’ultimo anno in B Nazionale ad Agrigento segnando 13.3 punti, più 4.6 rimbalzi di media e tirando con il 41% da tre. Il suo approdo pare ormai imminente nella città del Guercino. In lista c’è anche l’esperto Luca Conti, un ‘2-3’ che ha chiuso l’annata a Rimini, dopo le esperienze a Trento, tra LBA ed Eurocup, e una parentesi alla Vanoli Cremona. Dovrebbe essere lui l’altro esterno di cui parla Nicolai.

Alla voce pivot titolare invece, con Magro in direzione Pistoia, è spuntato il ’97 Edoardo Tiberti, in uscita da Roseto con cui ha vinto l’ultimo campionato di B, chiuso a 10.8 punti e 6.5 rimbalzi di media a partita. Anche nel suo caso, Cento è pronta a stringere e a chiudere nelle prossime ore.

Giovanni Poggi