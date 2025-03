Sella, il cambio di marcia è lontano da casa. Nicolai: "Dimostra che siamo cresciuti tanto"

La Cento versione trasferta comincia a piacere. Dall’inizio del girone di ritorno la Sella si è portata a casa quattro viaggi su cinque, cadendo soltanto a Cremona contro la Juvi, e sbancando i parquet di Piacenza, Torino, Vigevano e, domenica, quello di Brindisi. Un altro mondo, soltanto a pensare al girone d’andata, quando la Benedetto ha perso tutte le gare giocate lontano dalla Baltur Arena e restando a lungo inchiodata in fondo alla speciale classifica del rendimento esterno delle squadre di A2. Lo scatto, il 15 gennaio a Piacenza, nei quaranta minuti crocevia della stagione: da lì in poi, i ragazzi di Di Paolantonio non si sono quasi mai più fermati. "E’ un dato notevole – dice il gm Nicolai –, che va sottolineato e che dimostra la nostra crescita rispetto alla prima metà del campionato. Abbiamo fatto colpi davvero importanti in queste settimane". Ultimo, ma non certo per importanza, quello di due giorni fa al PalaPentassuglia, certificato in volata con i liberi di Devoe a 1 secondo e 8 decimi dal termine: col brivido, ma per questo ancora più belli. Un 2/2 a cronometro fermo a sigillare una prestazione gagliarda e autoritaria, per un successo scaccia-fantasmi che rimette in piena corsa salvezza diretta la Sella, nonostante le non buone notizie arrivate nel weekend dagli altri campi, con le dirette concorrenti tutte vittoriose.

"Direi che è stata una vittoria più che meritata, al termine di una partita preparata bene in settimana dallo staff e interpretata altrettanto bene dai ragazzi in campo. Siamo stati bravi fin da subito a resistere alla loro voglia di vincere, solidi e lì con la testa. Alla fine abbiamo rischiato qualcosa, ma ci può stare contro un’avversaria del genere e in un campo caldissimo, tra i più difficili del campionato. E non dimentichiamoci che, prima di domenica, stavano vivendo il loro miglior momento della stagione, con sei vinte nelle precedenti sette, il che arricchisce ancora di più il nostro successo".

Archiviata la trasferta pugliese, la testa ora va tutta sull’Urania Milano, ospite domenica alle 20 ospite a Cento e fresca di due vittorie di fila, ora che ha recuperato anche Gentile e Cesana. Dubbi invece per la Sella sui ritorni di Sperduto e Alessandrini, lungodegenti ai quali si aggiunge Tamani, scavigliatosi nel match con Brindisi. "George lo valuteremo nei prossimi giorni, poi capiremo il da farsi, mentre Sperduto ha accusato un affaticamento, per cui non credo verrà rischiato domenica, per di più dopo essere stato 3 mesi fuori. Alessandrini, invece, sta bruciando le tappe: lo teniamo monitorato, sperando di fargli fare qualche minuto".

Giovanni Poggi