Sella, il campionato non aspetta: ora Brindisi. Domani a casa di Bucchi per rialzarsi in fretta

Cento a Brindisi per riprendere la corsa salvezza: palla a due domani alle 17.30 al PalaPentassuglia. Dopo due sconfitte casalinghe consecutive, contro Pesaro e Bologna, i biancorossi sono chiamati a ritrovare il filo smarrito il 16 febbraio a Vigevano, giorno dell’ultimo hurrà della Sella. E da una vittoria che sembrava poter dare il giusto slancio anche per mettere in difficoltà due delle big del campionato, la Benedetto si è ritrovata una decina di giorni più tardi punto e a capo, di nuovo in zona playout e avvicinata sempre più dalle dirette concorrenti. Per questo, anche un match sulla carta quasi proibitivo come quello di domani in Puglia, diventa un’occasione importante per ridare linfa ad una classifica che è tornata a mettere sotto pressione Davis e soci.

Un appuntamento per certi versi storico quello con la ‘Stella del Sud’, retrocessa l’anno scorso dopo 12 anni di militanza in Serie A e non certo da comparsa, anzi, ma quasi sempre ai vertici e con diverse apparizioni europee. Una stagione ricca di difficoltà la scorsa per i pugliesi, le stesse che in parte hanno condizionato l’avvio a rilento in quella attuale da parte della squadra di Bucchi, che all’andata (il 3 novembre scorso) si fece sorprendere da una Sella a dir poco incerottata, in crisi di risultati e di identità, e reduce quel giorno da sei sconfitte consecutive. Finì 70-66 con 13 punti di Sperduto (che domani sarà ancora ai box: possibile rientro il 9 marzo con Milano), i 12 di Davis e gli 8 con 10 rimbalzi della meteora Henderson. Una vittoria che risollevò umore e fiducia della Benedetto, e che in qualche modo scosse Brindisi, che da lì cominciò, lentamente, a carburare, fino ad arrivare ai sei successi in fila accumulati tra fine gennaio e metà febbraio (Udine, Rimini, Orzinuovi, Fortitudo, Torino, Livorno).

Nell’ultimo turno, invece, è arrivata una pesante sconfitta a Verona (82-63), complice però un roster dimezzato dalle assenze di Vildera, frenato dall’ennesimo problema fisico proprio nel suo momento migliore della stagione, e di De Vico, un altro che quest’anno, causa infortuni, non è mai riuscito a lasciare il segno. Motivo per cui il club del presidente Marino è pronto a tornare sul mercato: l’obbiettivo numero uno pare essere Andrea Zerini (già a Brindisi dal 2011 al 2016), anche se difficilmente Tortona sarebbe intenzionata a privarsene. Sempre dal mercato è invece arrivato qualche settimana fa il folletto Isiah Brown (15 di media), nella prima parte di campionato a Cremona, per sostituire il partente Allen. Il migliore, per cifre e non solo, resta sempre Mark Ogden (13.4 e 6.5 rimbalzi).

