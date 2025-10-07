Sella, il gm Nicolai. "A Mestre poco lucidi. Con Forlì sarà diverso»

Dopo la seconda sconfitta consecutiva della Sella Cento, l’analisi ieri del gm biancorosso Renato Nicolai è stata molto lucida: "Dopo alcuni giorni a mente fredda rimane l’idea che venerdì contro Mestre sia stata un’occasione persa, con un po’ più di lucidità penso che avremmo potuto portarla a casa, abbiamo trovato difficoltà in attacco e in difesa in certi frangenti c’è stata poca concentrazione e applicazione; siamo ad inizio campionato e dobbiamo mettere ancora a posto alcuni meccanismi. Bisogna riconoscere i meriti di Mestre e fare loro i complimenti per la partita che hanno giocato e per la vittoria".

Nicolai prosegue la sua analisi parlando delle condizioni fisiche di Devoe e Fall: "È ovvio che non siano ancora in condizioni ottimali, Gabe finché ha avuto le gambe ha attaccato il ferro ed è stato produttivo, poi è calato nel secondo tempo, mentre Aka deve ancora crescere molto dal punto di vista fisico. Siamo tornati a casa tutti arrabbiati e delusi, in pullman c’era un gran silenzio al ritorno a Cento, ci tenevamo a fare bene, ma non ci siamo riusciti. Sono convinto che ci rifaremo, perché in squadra abbiamo dei ragazzi intelligenti che sono dei professionisti seri e quando le cose non vanno bene sono i primi ad essere dispiaciuti".

Il gm biancorosso sposta poi l’attenzione sulla sfida di domani contro Forlì: "Arriveranno carichi perché a Rieti hanno avuto una serata no, sono una squadra di grande talento anche se qualcuno li considera un po’ avanti negli anni, ma su una partita secca possono vincere contro chiunque: Harper e Allen sono due ottimi americani, conosco benissimo Demonte perché era con me a Brindisi, Aradori non ha bisogno di presentazioni, se è in serata può segnare tanti punti contro qualsiasi avversario. Sono una squadra di veterani di grande esperienza e qualità, noi dovremo essere concentrati e vogliosi. Siamo delusi dopo la prestazione di Mestre ma non dobbiamo fasciarci la testa; loro verranno al massimo delle energie, noi dovremo farci trovare pronti, sereni e convinti dei nostri mezzi. Sono fiducioso perché giochiamo in casa, ci stiamo allenando bene, abbiamo voglia di rivalsa, faremo una partita solida perché abbiamo voglia di dimostrare di esserci tolti le scorie delle ultime due sconfitte".

Archiviata quindi la partita persa contro Mestre, domani sera alle 20,30 alla Baltur Arena la Sella Cento aspetta Forlì che domenica ha perso pesantemente a Rieti 90-60. Si annuncia una partita delicata per entrambe, in un campionato che si sta rivelando veramente molto equilibrato: dopo tre partite giocate nessuno è a punteggio pieno e solo Ruvo di Puglia è a zero.

Michele Ferioli