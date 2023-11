Sella, il taglio di Sabin è cosa fatta. Al suo posto Mitchell da Brindisi

Cento si rinforza e rivoluziona parte del suo roster. Nelle prossime ore la Benedetto ufficializzerà l’arrivo di Wendell Mitchell, play-guardia americana classe ’97 vista in questa prima parte di stagione in Serie A e in Fiba Europe Cup con la maglia di Brindisi.

Il suo innesto porterà al taglio di uno degli stranieri della Sella, l’esterno Ty Sabin, una scommessa piazzata a fine estate dalla società biancorossa dopo che l’ex San Severo (Mvp della Serie A2 nella stagione 2122) era stato fermo un anno intero causa infortunio.

Una scelta che non ha dato i suoi frutti visto l’apporto non certo esaltante dato dal nativo del Wisconsin alla causa centese, protagonista di prestazioni troppo altalenanti e non in linea con il gioco e i meccanismi del gruppo. Da qui, dopo quasi un intero girone d’andata, la scelta di cambiare in corsa e di modificare l’assetto della squadra, inserendo un elemento tutto da scoprire nel campionato di Serie A2. Mitchell, infatti, è appena alla sua terza stagione da senior in Europa, dopo le annate in Kosovo (2122), con la maglia dei Sigal Prishtina (in cui ha viaggiato a 14.4 punti di media, 5.3 rimbalzi e 3.5 assist), e Ungheria (2223), con addosso i colori dell’Egis Kormend, con cui ha partecipato anche alla fase a gironi della FIBA Europe Cup (con 12.2 punti e 3.7 assist di media) e al Qualification Round BCL.

Inserito nel miglior quintetto del campionato ungherese, terminato al terzo posto, l’originario di Temple ha segnato quasi 17 punti di media, affiancandoli a 3.5 rimbalzi e a 2.5 assist (tirando con il 51% da due, col 41% da tre e con 86% ai liberi) in 20 partite.

In questo avvio di stagione non semplice con l’Happy Casa, ultima in Serie A e ancora a secco di vittorie dopo 8 turni (nonostante il cambio in panchina di qualche settimana fa, via Corbani e dentro Sakota), il prodotto della Texas A&M University ha provato comunque a mettersi in mostra, scendendo in campo 7 volte (tutte a parte l’ultima contro Trento in cui non è andato a referto) realizzando quasi 5 punti di media e raccogliendo 1.9 rimbalzi ad allacciata di scarpa. In Fiba Europe Cup, invece, Mitchell ha ritoccato le sue cifre verso l’alto, segnando 7.3 punti, sommati a 3.3 rimbalzi catturati e a 1.8 assist nei 4 match disputati tra andata e ritorno contro gli estoni del Kalev e gli spagnoli del Saragozza.

Dopo l’arrivo di Ladurner, ormai due settimane fa, per sostituire l’infortunato Benvenuti, si tratta del secondo rinforzo in questi primi mesi di stagione per la Sella, domenica impegnata alla Baltur Arena nel delicato match contro Cividale, dove Mitchell dovrebbe fare già il suo esordio in biancorosso.

Giovanni Poggi