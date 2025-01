"Sella, il tuo volto migliore. E che impatto Graziani"

"La partita più bella della nostra stagione". Ne è certo il gm Nicolai. C’è anche il suo guizzo e il suo zampino negli ultimi sigilli della Benedetto, prima corsara a Piacenza in settimana e poi vittoriosa alla Baltur Arena contro una Verona che arrivava a Cento lanciatissima verso il quinto posto. Ma la Sella ha retto l’urto con la Scaligera alla grande, resistendo ai colpi nel primo quarto, giocandosela alla pari nei tempi centrali e volando via, sul più bello, sospinta dalla sua gente. Era da un po’ che i centesi non vivevano una serata così. Davis è tornato a fare il Davis (23 punti e 7 rimbalzi), spalleggiato dal duo Nobile-Berdini e affiancato dal chirurgico Graziani: l’ultimo arrivato, ma che sembra essere qui da una vita. Otto punti contro l’Assigeco con 4 rimbalzi, un assist e un recupero, 12 domenica, con 4 bombe su 5 tentativi, e tanta, tantissima sostanza. "Ci sembrava pronto, ma nessuno pensava potesse cominciare a tirare con l’80% da tre punti – dice Nicolai –. Fa le cose che deve fare, è attento, non sbaglia un passaggio, difende bene, non forza penetrazioni e si fa sempre trovare al posto giusto: è positivo sotto tanti aspetti, non solo sul tiro. Siamo molto contenti di lui e dell’impatto che ha avuto con il gruppo".

La Benedetto si gode Graziani, ma anche una vittoria che oggi avvicina la zona salvezza diretta, anche se la rincorsa al traguardo è appena cominciata. Il 2025 della Sella, però, è cominciato col piglio giusto, nonostante le difficoltà e le assenze, che restano, anche se qualcosa, finalmente, comincia a muoversi nel bene anche in infermeria. "Carlos in settimana ricomincerà ad allenarsi con la squadra e domenica contro Torino tornerà disponibile. Non so quanto e come verrà impiegato, ma ci sarà". Discorso differente, invece, per Alessandro Sperduto, out da fine novembre per il grave infortunio alla schiena. "Prima di marzo non lo vedremo. A febbraio comincerà un altro percorso di riabilitazione e noi lo aspetteremo, con la schiena non si scherza e non si può rischiare. Quando tornerà, sarà un altro bell’innesto". Nicolai, poi, è tornato sulla partita. "Siamo questi, e non quelli visti all’andata oppure nella gara contro Vigevano. Siamo in crescita e consapevoli della nostra forza. E’ stata veramente la vittoria di tutti, nessuno escluso". Parole di gioia, ricalcate anche nell’immediato post-gara da Vittorio Nobile. "E’ stata una partita super, ci siamo divertiti a giocarla: siamo in fiducia, giochiamo senza paura e oltre i nostri limiti. Questa volta sì, ci siamo spinti oltre l’ostacolo".

Giovanni Poggi