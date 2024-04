Sella, impresa sfiorata. Rimonta da meno quindici ma Trapani vince in volata

sella cento

85

trapani shark

88

SELLA : Ladurner 6, Mitchell 22, Musso 8, Moreno 5, Delfino 10, Archie 18, Bruttini 11, Magni ne, Pavani ne, Bucciol ne, Mussini ne, Palumbo 5. All. Mecacci.

TRAPANI SHARK: Imbrò 6, Notae 17, Rodriguez 12, Alibegovic 17, Mobio 12, Gentile 6, Mian, Pugliatti, Renzi, Mollura 10, Pullazi 8. All. Diana.

Parziali: 21-19; 44-39; 60-65.

Cento regge per 35 minuti, scivola a -15 poi sfiora una clamorosa rimonta nel finale, toccando il -1 ma non riuscendo a superare Trapani, che vince grazie ad un secondo tempo maiuscolo, trascinata da Alibegovic e Notae. Per la Benedetto, priva di capitan Toscano e di Mussini, è la terza sconfitta consecutiva, e il girone salvezza sembra ormai dietro l’angolo, mentre è quasi addio ai sogni playoff. Pur senza l’americano Horton, la squadra di Diana, senza premere troppo sull’acceleratore, ha dimostrato tutta la sua forza. Il primo quarto è fatto di parziali, prima da una parte e poi dall’altra: Cento parte con un clamoroso 15-4 nei primi cinque minuti, ma Trapani reagisce e sfruttando anche alcuni errori offensivi della Sella si rifà sotto a -2 grazie ad un controbreak di 4-13.

I biancorossi di Mecacci sono bravi a sfruttare il pitturato e tirano dieci volte dalla lunetta solo nella prima frazione di gioco: Trapani colpisce in transizione, Delfino risponde con uno ‘stepback’ dall’arco per il 26-19 al minuto 11. Cento regge l’urto contro la corazzata, e al 15’ è ancora +6 grazie alla tripla di Archie.

Gli ospiti sembrano essere poco abituati ad inseguire, e sono fin troppo frettolosi nel cercare il canestro nei primi secondi: Notae e Gentile non sono lucidissimi, la Sella tocca il +9 e il divario si apre di nuovo, complice una Trapani davvero poco paziente. Gli Shark però hanno un talento spropositato, e una ‘bomba’ da otto metri di Alibegovic porta le squadre all’intervallo sul 44-39. Gli uomini di Diana approcciano alla ripresa con tutt’altro piglio in difesa, Cento fatica tantissimo a trovare soluzioni nei primi quattro minuti del terzo quarto, poi si accende affidandosi a Bruttini e Delfino.

L’equilibrio la fa da padrone, Mollura segna due triple in un minuto prima arrampicandosi due volte sul ferro, poi dalla lunetta della propria area: al 30’ (60-65). Archie non ci sta e tiene a galla i suoi, ma Trapani allunga a 6’ dalla fine con l’appoggio di Notae (67-74). Da lì in avanti Cento si perde mentre gli Shark fanno emergere tutto il loro cinismo: Pullazi la chiude con la tripla dell’angolo, e nonostante la rimonta vince Trapani.

Jacopo Cavallini