Sella in partita per due quarti. Poi Udine sale in cattedra e la vince

sella cento

80

apu udine

93

SELLA : Mussini 16, Bruttini 6, Sabin 20, Kuuba 2, Palumbo 14, Bucciol ne, Toscano 7, Archie 5, Moreno 2, Benvenuti 8. All. Mecacci

APU UDINE: Vedovato, Clark 12, Alibegovic 8, Caroti 16, Arletti 8, Gaspardo 6, Delia 4, Da Ros 12, Monaldi 12, Ikangi 15. All. Vertemati

Arbitri: Maschio, Dionisi e Ferretti

Note: parziali 22-22; 42-44; 53-69.

Due quarti giocati alla pari, poi la luce si è spenta. Dopo Chiusi, Cento cade ancora, lo fa in casa, contro Udine, che come Forlì e Piacenza, sbanca la Balur Arena (80-93). Questa volta, a costar caro, non è stato l’approccio, ma i secondi venti minuti, quando primo colpo subito, la Sella è crollata malamente. Non c’è tempo però per disperarsi: tra 48 ore si torna in campo a Rimini, in un derby che varrà tantissimo. Bomba di Monaldi (chiuderà con 46, sarà 1628 nel complesso dai 6.75) e schiacciata di Gaspardo, così comincia la serata in attacco di Udine, Cento dall’altra parte non è da meno e risponde subito, impattando a quota 5 con la coppia Sabin-Toscano. L’ex San Severo alimenta il break iniziale (10-5), prima di un’altra fiammata di Monaldi a rimettere tutto in equilibrio (10-10). Nella seconda metà del quarto, c’è spazio per un botta e risposta dalla lunga distanza tra Ikangi e Mussini, poi, sono i liberi di Arletti e Palumbo ad accompagnare le squadre al primo mini-riposo sul 20 pari.

Scenario identico nella seconda frazione: qualche strappo, con la Sella in controllo, ma nessuna fuga reale, con Cento che arriva un paio di volte a toccare il +7 trascinata da Mussini (32-25; 36-29), prima di venire risucchiata dalle bordate di Alibegovic e Caroti (40-41 al 19’). L’ultimo jolly del primo tempo lo pesca l’ex Ikangi, perso colpevolmente dall’arco e libero di colpire: la sua tripla, nei pressi della sirena, vale il vantaggio friulano, 42-44 all’intervallo lungo. Secondo tempo, e la squadra di Vertemati inizia subito a correre forte.

Cento pareggia dalla lunetta con Palumbo (44-44), poi comincia a sparire dalla partita, oscurata da qualche pasticcio di troppo in attacco e da una Udine chirurgica dai 6.75: a spingere la Benedetto sempre più lontano sono in tre, Ikangi, Monaldi e Gaspardo, a piazzare la prima fragorosa spallata al match (44-54). A lanciare qualche segnale di vita c’è Palumbo (47-54), ma quando Udine torna ad alzare le marce sono problemi per i biancorossi, che crollano un’altra volta, al tramonto del terzo quarto, chiuso in affanno sul -16 (53-69). Negli ultimi dieci minuti l’Apu resta in controllo, Cento insegue, provandoci, ma senza mai trovare il modo di rientrare. I friulani toccano anche il +18, rosicchiato in piccola parte nel finale da uno dei tanti ex di serata, Federico Mussini, che ne infila 16, ma non basterà alla Sella per evitare la terza sconfitta interna in quattro partite. Vince l’Apu, 93-80.

Giovanni Poggi