Sella in silenzio: "Giusto riflettere dopo Rieti". Stasera si va Bergamo dopo giorni difficili

Alla vigilia della partita che vede la Sella Cento impegnata all’Opiquad Arena di Monza contro la Blu Basket Bergamo alle ore 20.30, il general manager Renato Nicolai ha rotto il silenzio stampa della società per parlare della recente tragedia che ha scosso il mondo del basket e non solo, ovvero la morte di Raffaele Marianella, autista del pullman dei tifosi pistoiesi. "Prima di parlare di campo riteniamo giusto spiegare perché siamo stati in un lungo silenzio stampa. Noi abbiamo cominciato questo silenzio stampa lunedì, quando siamo venuti a conoscenza della tragedia che purtroppo è successa a Rieti domenica sera. Abbiamo scelto di rimanere in silenzio perché in questi momenti ogni cosa è superflua e completamente fuori luogo, era il momento di fermarci tutti e riflettere: noi come società, il presidente, gli appassionati e la città di Cento non possiamo che stringerci attorno alla famiglia di Raffaele Marianella per quello che è successo, porgendo loro le più sentite condoglianze. È stata dura in questi giorni cercare di lavorare, sia in palestra che in ufficio: questo terribile gesto è un’ingiustizia che non sarebbe mai dovuta accadere, ma dobbiamo tornare a parlare di sport e cominciare di nuovo a fare il nostro lavoro, perché lo sport non divide ma unisce, non distrugge ma costruisce.

Da tempo la Benedetto XIV cerca di portare avanti progetti per promuovere proprio quei valori che lo sport da sempre porta con sé, vogliamo costruire una comunità sana, la violenza si combatte con la consapevolezza. Siamo vicini anche alle città e alle società di Pistoia e Rieti, società piene di tradizione, storia e valori. Purtroppo quanto successo ci resterà dentro, ma dobbiamo andare avanti proprio perché lo sport ci insegna questo, dobbiamo insegnare ai nostri giovani quello che dobbiamo dare e cancellare la tragedia che è successa, per far sì che non succeda mai più".

Anche coach Di Paolantonio ha voluto esprimere il proprio cordoglio: "Si sta perdendo la barra ed è giusto rimettere tutto nei binari corretti e mi associo alle condoglianze e al grande momento di difficoltà di tutti". Poi il coach biancorosso è passato alla presentazione della partita: "Abbiamo lavorato per farci trovare pronti per questa ennesima sfida di alto livello, contro una squadra di enorme talento, con giocatori che hanno fatto nel recente passato campionati di vertice, prime leghe europee, serie A in Italia. È una squadra dal talento offensivo diffuso, lunga e profonda con tanti punti nelle mani. Dovremo fare un’altra prova difensiva di livello importante come è stato con Roseto in casa ma anche le precedenti, per cercare di competere contro un avversario di così alto livello".

Michele Ferioli