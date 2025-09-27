"Sella, inseriamo tutti». Il coach: "Fall e Devoe con minuti nel motore»

Alla vigilia dell’esordio casalingo della Sella Cento contro Torino abbiamo raccolto le dichiarazioni di coach Di Paolantonio. La prima riflessione del coach biancorosso riguarda l’utilizzo di Devoe e Fall e il lavoro svolto in questi giorni: "Speriamo che abbiano entrambi più minuti, perché tutti e due sono andati in gestione domenica. Si stanno allenando bene, mancano due o tre allenamenti da qui a domenica però stanno pian piano mettendo benzina nel motore. Il nostro obiettivo è quello di vincere il numero sufficiente di partite che ci permetta di essere salvi e vogliamo provare a farlo dalla prima in casa contro Torino. Soprattutto in questa fase di inizio stagione, ci dobbiamo concentrare su noi stessi e sul fare la nostra miglior partita possibile, per approcciare questo campionato nel modo giusto anche in casa". Riguardo ad Allen, che nella prima giornata di campionato ha segnato 30 punti contro Cividale, il coach biancorosso aggiunge: "Dovremo fare bene contro un giocatore che ha dimostrato grande qualità nella prima partita e nel pre-campionato, sia fronte che spalle a canestro, quindi dovremo essere bravi non solo individualmente ma come squadra a cercare di limitarlo. Però non dobbiamo assolutamente commettere l’errore di pensare che Torino sia solo Allen, perché ha un collettivo importante, composto da giocatori molto esperti che possono essere protagonisti. Questa settimana abbiamo provato a pulire un po’ il gioco dal punto di vista offensivo, ma abbiamo bisogno di tempo, soprattutto perché noi siamo questa squadra al completo da giovedì della scorsa settimana, quando Gabe e Aka sono rientrati in gruppo facendo il primo l’allenamento, ma siamo sicuramente sulla strada giusta. Questo lo dimostra il fatto che, soprattutto quando la partita di domenica si doveva decidere, siamo andati dove dovevamo andare e lo abbiamo fatto bene. Dobbiamo continuare così". Di Paolantonio rivolge un pensiero anche al pubblico centese: "Mi farebbe davvero piacere avere nuovamente un palazzetto caldo come lo è stato l’ultima giornata della scorsa stagione contro Forlì: non ho dubbi sul settore Zimmer, che ci ha seguito numeroso anche a Brescia, ma mi piacerebbe che fossero coinvolti anche tutti gli altri settori del palazzo e spero che Cento risponda nuovamente presente, perché abbiamo bisogno di vincere le partite tutti insieme".

Michele Ferioli