Sella, la condizione cresce. Stasera vernice in piazza

Domenica di riposo per la Benedetto XIV Cento, dopo la vittoria nel Memorial Bortoluzzi di Lignano Sabbiadoro, nonostante le assenze di Devoe e Fall.

Buone indicazioni per coach Di Paolantonio che ha visto i suoi ragazzi vincere due partite nel giro di 24 ore. Soprattutto la finale contro Mestre ha visto la Sella imporsi in maniera piuttosto netta col punteggio di 95-68, grazie alle buone prestazioni di Montano e Davis. Essendo ancora nel pieno della preparazione, il coach biancorosso ha distribuito il minutaggio tra tutti i giocatori a disposizione, traendo buone indicazioni anche da Scarponi e Moretti. Sabato sera, mentre la squadra era impegnata nella finale del Memorial Bortoluzzi, a Cento, nella suggestiva location di piazza Cardinal Lambertini ha aperto i battenti il ristorante della Benedetto, che come al solito ha registrato il pienone già dalla prima serata, ricevendo anche la visita dell’ex capitano Lorenzo Benvenuti, che è stato a lungo applaudito e incoraggiato dai suoi ex tifosi dopo il brutto infortunio subito al ginocchio la settimana scorsa.

Nel corso della serata si è tenuta anche la prima Benedetto Culture night, in cui hanno preso la parola Alessandro Livreri e il nuovo addetto stampa, che si occuperà anche del marketing, Francesco Amadori. In particolare Francesco Amadori ha illustrato la prossima edizione della School Cup che vedrà impegnati gli istituti superiori di Cento che si affronteranno in una competizione multidisciplinare. I ragazzi delle scuole si sfideranno oltre che sul campo da basket anche in altre prove, come la comunicazione social, il giornalismo sportivo, il marketing e il ticketing. Alessandro Livreri, che anche quest’anno curerà il marketing e la comunicazione per la Sella Cento, ha introdotto il progetto del consorzio Con. Te, un consorzio di aziende del territorio che sosterranno le attività della Benedetto. Un progetto che verrà implementato nei prossimi mesi, ma il cui logo potrebbe essere svelato già in occasione della prima partita di campionato alla Baltur Arena, il 28 settembre contro Torino. Questa sera infine, presentazione della squadra in piazza.

Michele Ferioli