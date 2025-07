Sella, la coppia Davis-Devoe è fatta. Seguiti anche Scarponi e Conti

Tutto come da pronostico, per un giovedì dal sapore di svolta ieri in quel di Cento. Intanto la prima grande e importante conferma nel roster di Emanuele Di Paolantonio, quella di Gabe Devoe, che nelle prossime ore verrà ri-annunciato alla piazza e ai tifosi: sarà lui a completare la coppia di americani della Benedetto anche nella stagione 25/26.

E poi il nuovo organigramma societario, costituito in via definitiva dopo l’incontro di ieri. Oltre al già citato, nei giorni scorsi, ingresso di Roberto Guizzardi di Felsinea, faranno parte del gruppo dei nuovi consiglieri anche Andrea Gallerani, Diego Forni e Lisetta Fava, accanto a loro, i soci Gherardo Govoni e Gabriele Ghelli. Un team nutrito e solido del quale in futuro potrebbe tornare a far parte, con un ruolo da responsabile, anche Andrea Merighi, per 13 anni consigliere della Benedetto (fino all’estate 2024) e figura di riferimento del mondo dirigenziale biancorosso, e non solo.

Dalle scrivanie al campo, dove anche lì il gm Nicolai continua ad aggiungere pezzi pregiati ad un puzzle che comincia a prendere una certa forma, nel segno della continuità.

Sì perché per la prima volta nella sua storia in Serie A2, Cento ha riconfermato la coppia di americani con cui aveva chiuso l’annata precedente, in questo caso con il lungo Stacy Davis e Gabe Devoe – subentrato a dicembre al posto di Henderson e autore di 15 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, in 32 minuti medi di impiego, per 24 partite - entrambi entusiasti di ritrovarsi e di giocare con questa maglia. Un doppio annuncio che rappresenta un vantaggio concreto in vista della preparazione e della pianificazione del prossimo campionato, potendo Di Paolantonio fare affidamento su due stranieri che già conoscono la categoria ma anche l’ambiente, dove a breve torneranno protagonisti. Davis, Devoe, Montano, Tanfoglio, Berdini e Moretti, questi, tra conferme e arrivi, i sei elementi che faranno parte del roster biancorosso nell’A2 che verrà, e ai quali presto potrebbero aggiungersi un altro paio di nomi sui quali il gm Nicolai sta lavorando per portare in biancorosso.

Uno di questi potrebbe essere l’esterno Alessandro Scarponi, riminese classe 2004 già visto a Rimini due stagioni fa in A2 e nell’ultimo anno in B Nazionale ad Agrigento, con cifre importanti (13.3 punti e 4.6 rimbalzi con il 41% da tre). L’altro profilo sondato nelle scorse ore è quello del classe 2000 Luca Conti, un 2-3 che ha trascorso l’ultima parte di stagione a Rimini, dopo diverse annate a Trento (Serie A ed Eurocup) e una parentesi alla Vanoli Cremona. E a quel punto all’appello mancherebbero solo due lunghi, il 5 titolare e il cambio del 4, mentre l’ala Costi pare avviata verso Avellino.

Giovanni Poggi