"Sella, la fiducia è tornata. E’ tutto nelle nostre mani"

Tre giorni al derby con la Fortitudo, altro snodo fondamentale di questo finale di campionato per la Benedetto, al lavoro per dare continuità alla confortante prova di Lecce contro Nardò. Per cercare di scardinare quella che oggi è la seconda miglior difesa del girone rosso, con appena 71 punti di media incassati fin qui a partita (ad oggi meglio ha fatto soltanto Udine, con 68.8), Mecacci non potrà che far affidamento sui "bomber ritrovati" Archie e Palumbo, tra i maggiori artefici del successo in Puglia, ma soprattutto sulla punta di diamante del gruppo, Federico Mussini, miglior realizzatore della Sella in stagione regolare (15.9 punti a partita) e sempre in doppia cifra, fatta eccezione per la sfida con Udine giocata un mese fa al Carnera. "La testa è già proiettata a domenica, stiamo lavorando per quello, e farlo con una bella vittoria alle spalle è quello che ci voleva – commenta l’esterno reggiano, arrivato un anno fa a Cento, che analizza il momento che sta vivendo la sua squadra –. Abbiamo ritrovato la fiducia che da tempo ci mancava, quando lavori e ti impegni ma le cose non vanno come vorresti non è mai bello, domenica invece siamo stati bravi a portarla a casa. Lo spettro dei supplementari? La paura che andasse a finire come all’andata c’era, è normale, anche se siamo stati praticamente avanti tutta la partita. A differenza dell’altra volta, però, siamo rimasti lucidi, cercando i vantaggi in campo e le soluzioni migliori per metterli in difficoltà, sorretti da una gran difesa: sono questi i dettagli che hanno fatto la differenza".

Da Nardò alla Effe, capolista del girone. "Domenica è l’occasione per dimostrare a tutti, ma soprattutto a noi stessi, che possiamo competere anche con squadre di alto livello. La Fortitudo è in gran forma, è una delle squadre più attrezzate e fisiche della lega: basti pensare che il loro quintetto presenta giocatori che faticano ad andare sotto i due metri di altezza. E’ chiaro che sarà difficile, ci servirà una partita quasi perfetta". Difesa e intensità, due delle chiavi per fermare l’Aquila e i suoi "osservati speciali". "Dovremo per forza pareggiare o superare la loro intensità, che è sempre molto alta, soprattutto in difesa, dove bisognerà fare uno sforzo-extra per limitare i loro giocatori più talentuosi: Aradori, Ogden e Freeman, è da questi tre elementi che la Effe trae maggior energia ed entusiasmo, senza nulla togliere a tutti gli altri ovviamente – aggiunge Mussini, che guarda avanti con fiducia –. Il calendario non è facile e il campionato è ancora lungo, ma ho fiducia in tutto il gruppo, staff e compagni. Il destino è tra le nostre mani".

Giovanni Poggi