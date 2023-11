Sella, la riscossa di Archie. A Rimini c’è il suo timbro

Una vittoria che ci voleva, eccome. Due punti non banali quelli conquistati dalla Sella in quel di Rimini, uno dei campi più caldi della categoria, arrivati con una prestazione di carattere, giocando la pallacanestro che ha fatto da sfondo alle ultime stagioni centesi. Dopo quattro sconfitte nelle prime sei, l’ultima arrivata appena tre giorni prima in casa con Udine, non era così automatico reagire in questo modo, contro una squadra tra l’altro in grande fiducia, galvanizzata dalle vittorie recenti. La Sella lo ha fatto, mantenendo la gara in controllo per due quarti abbondanti e resistendo all’inevitabile assalto di Rimini nei secondi 20 minuti. "Una squadra in crescita, matura, capace di restare sul pezzo anche quando i risultati sono quelli che non vorresti", ha parlato così dei suoi Mecacci, nell’immediato post-gara del Flaminio. Già qualche buon segnale si era visto domenica scorsa con Udine, ma è mercoledì che la Benedetto è tornata a mostrarsi col suo volto migliore, fin da subito combattiva in difesa, puntuale e fluida in attacco, alla ricerca del compagno e della soluzione migliore. Lo dicono anche i numeri e le percentuali, mostruose, dall’arco per i biancorossi nel primo tempo: 68 al 10’ e 911 all’intervallo lungo, prima di chiudere con un più che confortante 61% (1118). Cifre su cui ha messo un timbro ben chiaro un ‘Nique Archie ritrovato, con la speranza che la sfida in Romagna possa aver sbloccato definitivamente lui e tutti i suoi compagni. Per il 36enne nativo di Augusta, è stato season-high a Rimini, con 19 punti segnati, frutto di un 45 da tre, di un 34 da dentro l’area e dai 6 rimbalzi catturati in 35 minuti di impiego, per un totale di 22 di valutazione.

Accanto a lui, un solidissimo Palumbo, da 11 punti e 9 rimbalzi e 6 assist, mentre c’è preoccupazione per il ginocchio di Benvenuti, uscito malconcio a Rimini: sono in corso consultazioni mediche.

Da qui, la Sella dovrà ripartire, tornando a trasformare la Baltur Arena in un fortino, in quella che sarà l’ennesima prova di forza di questo inizio stagione, domenica alle 18 contro una Nardò in formissima, che arriverà a Cento forte di tre vittorie consecutive.

Giovanni Poggi