Sella, l’annuncio di Davis: "Cento, sono tornato"

Davis c’è: Cento riparte da uno dei suoi pilastri. Prima un lungo brivido, poi il sollievo e anche una risata, di gioia. Dev’essere andata così ieri mattina per la maggior parte dei tifosi biancorossi che sui social hanno appreso del rinnovo ufficiale con la Benedetto del lungo Stacy Davis, annunciato in maniera originale con un post social che rimanda ad una breve nota stampa sul sito della società. "Nota di un nostro tesserato riguardo la sua attuale situazione contrattuale", una didascalia che diceva tutto e niente, e che soprattutto manteneva aperti molteplici scenari, ma priva di un soggetto. Poi il click e la certezza di rivedere alla Baltur Arena il miglior giocatore dell’ultima annata.

"Il seguente comunicato stampa è stato rilasciato oggi dall’atleta Stacy Davis in risposta ai costanti interrogativi riguardanti il suo futuro: ‘I’m back’ (‘sono tornato’)." Tre parole che per la Sella e i suoi tifosi valgono però tantissimo, dopo una stagione trascorsa spesso e volentieri proprio nel segno del 30enne californiano, ago della bilancia nella maggior parte delle partite disputate, sia negli scontri diretti e sia contro le "big".

Così, dopo settimane in cui già si era capita la volontà da parte del club di prolungare il legame stretto un anno fa, e anche l’intenzione di Davis di continuare a restare legato alla piazza e alla Benedetto, è arrivato il tanto atteso e sperato annuncio, con il classe ’94 prodotto di Pepperdine che, per la prima volta in carriera, si ritroverà ad indossare la stessa canotta per due campionati di fila, dopo le esperienze di solo un anno in Giappone, Filippine e Polonia. Un tassello in più dunque per la Sella che verrà, dopo i rinnovi di Tanfoglio e Berdini, e l’arrivo di Montano (che si è detto "felice e contento della sua scelta", anche per aver ritrovato il gm Nicolai, già assieme in passato alla Fortitudo), a formare fin qui il giusto mix tra duttilità, gioventù ed esperienza, in attesa di andare a puntellare il resto del roster.

A tal proposito, resta vivo per occupare lo slot di ‘5’ biancorosso il nome di Luca Possamai, freschissimo di promozione in A con Cantù (pur restando fuori dai 12 di Brienza nei playoff), ormai una certezza per la categoria. Il classe 2001, visto anche per diverse stagioni a Chiusi, nell’ultima annata in Brianza ha viaggiato a 5.4 punti e 4 rimbalzi in 28 partite giocate.

Intanto, come anticipato nei giorni scorsi, ieri è arrivata l’ufficialità di Lorenzo Benvenuti alla Fortitudo.

Giovanni Poggi