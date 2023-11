"Sella, mi sento cresciuto rispetto all’inizio". Palumbo: "Nel gruppo passi avanti importanti"

Nella pesante vittoria di Orzinuovi ottenuta domenica dalla Benedetto, c’è tanto di Mattia Palumbo. Quindici punti segnati (season high, superati i 14 realizzati a fine ottobre nel match contro Udine), 8 rimbalzi, 3 assist e un recupero. Ma, soprattutto, la bomba che a 1 minuto e 15 dal termine ha allontanato definitivamente la squadra bresciana, rientrata ferocemente in partita nel finale, e che ha scacciato i fantasmi delle settimane precedenti. Un canestro da campione, di chi, nonostante un momento non certo roseo per la Sella, non ha paura di assumersi delle responsabilità. "Più che il mio canestro e la mia prestazione complessiva, è stato importante vincere: l’unica cosa che domenica contava per davvero – commenta Palumbo, alla sua prima stagione a Cento –. Sia noi che loro eravamo costretti a portare a casa due punti, per tanti motivi, per cui non possiamo che essere soddisfatti di come è andata. Siamo stati bravi a partire forte, accumulando un buon scarto nella prima parte di gara, poi, sapevamo che loro avrebbero reagito e sarebbero rientrati in qualche modo, ma anche lì abbiamo avuto il merito di tenere botta e di riuscire a fermare in tempo l’emorragia del contro-parziale. La bomba finale è stata la ciliegina sulla torta della mia gara, ma in particolare della nostra prestazione, perché se non avessimo vinto la mia partita non sarebbe stata messa così in risalto".

Un’altra prestazione ‘totale’ e un prezioso contributo in quasi tutte le statistiche: tendenza confermata giornata dopo giornata in questo girone d’andata da Palumbo, che nella squadra di Mecacci è primo per rimbalzi (6.4 catturati a partita) e per assist (2.7 ‘smazzati’ a gara, davanti a Moreno, 2.6). "Mi sento e mi vedo cresciuto rispetto a quando sono arrivato. Questi primi mesi sono serviti per adattarmi al sistema di gioco, e ciò mi sta permettendo di avere un impatto diverso sulle partite: adesso so come leggerle e interpretarle, e di cos’hanno bisogno i miei compagni – prosegue, affrontando anche il tema squadra –. Classifica bugiarda? Il campo è giudice supremo. Come squadra abbiamo avuto degli alti e bassi, e questo ci ha portato anche ad avere sfortuna su certi episodi, poi risultati decisivi. Tutto ciò, comunque, fa parte del processo e di una stagione sportiva in generale. Allo stesso tempo, penso che il gruppo abbia fatto importanti passi in avanti in queste ultime settimane, indipendentemente dai risultati. Ci serve solo un po’ più di costanza". Domenica, un’altra sfida delicata con Cividale. "Sarà una gara molto simile all’ultima, tosta, in cui sarà fondamentale saper gestire la pressione da entrambe le parti".

Giovanni Poggi