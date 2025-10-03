Sella, missione riscatto a Mestre: "Non dovremo farli accendere"

Dopo la sconfitta interna contro Torino torna in campo la Sella Cento nell’anticipo di questa sera alle ore 21 (diretta su RaiSport) contro la Gemini Mestre al Taliercio. Coach Di Paolantonio ieri ha risposto ad alcune domande nella conferenza stampa prepartita.

Su cosa avete lavorato in questi giorni dopo la sconfitta contro Torino?

"Abbiamo commesso errori di atteggiamento e di concentrazione, regalando 25 punti su 82 per errori di attitudine, quindi è su questo che abbiamo lavorato in questi giorni. Speriamo che questa partita ci serva di lezione, perché non possiamo approcciare le partite in questa maniera, ma sono convinto di allenare un gruppo di ragazzi intelligenti che lavorano duramente e seriamente in palestra dall’11 agosto, quindi adesso dobbiamo riportare in partita quanto fatto in settimana. Il processo di conoscenza reciproca migliora pian piano, è importante la qualità degli allenamenti, stiamo cercando di migliorare le cose che a livello offensivo, soprattutto contro Torino, sono riuscite solo a tratti".

Mestre è tornata in serie A2 dopo 37 anni, ha vinto contro Roseto è in fiducia e l’ambiente è molto carico: che clima si aspetta al Taliercio?

"Siamo a inizio stagione e conta soprattutto quello che faremo noi in campo, la partita che abbiamo giocato in precampionato non è indicativa, sarebbe un grande errore basarsi su quella. Troveremo un campo caldo, loro sono in fiducia, dovremo essere bravi a non farli accendere, a controllare il ritmo, a fare le nostre cose sia in attacco che in difesa".

Mestre può contare su una coppia di americani di buon livello e su un gruppo di giocatori italiani che cerca di mettersi in mostra a questo livello: quali saranno i temi tattici della partita?

"Stewart è un giocatore che abbiamo già affrontato e conosciamo il suo valore, mentre Curry in questo avvio di stagione ha dimostrato talento e capacità realizzative. A loro si aggiunge un nucleo di giocatori che ha già giocato insieme lo scorso anno vincendo anche un campionato, con ottimi giocatori come ad esempio la coppia di playmaker, molto simile alla nostra, cioè giovane ma d’impatto. Sicuramente dovremo fare attenzione ai due americani, ma pensare che Mestre sia solo loro due sarebbe un grosso errore, perché sono una squadra con dei lunghi molto performanti in grado di fare la partita sia offensivamente, come Aromando, che difensiva mente, come Galmarini. Inoltre sono una squadra allenata da un coach con grande esperienza e che allena molto bene le sue squadre".

