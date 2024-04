Sella, momento delicato. Iozzelli: "Solo la salvezza"

La strada per i playoff si complica. Il ko di due giorni fa a Rieti mette i biancorossi con le spalle al muro, nonostante il calendario aggiunga sul piatto una gara in più da giocare per la Sella, impegnata domani sera alla Baltur Arena per il recupero contro la corazzata Trapani (ore 20.30). Cividale e Rimini intanto scappano e Piacenza, pur sconfitta da Cantù, resta comunque a +2 su Cento e con il doppio scontro diretto a favore. Domenica, Musso e compagni bene e in comando per i primi due quarti, poi l’ormai solito blackout al rientro dagli spogliatoi, costato caro al PalaSojouner così come tante volte è successo nel corso della stagione: risultato, break di 55-27 e sconfitta numero 16 tra campionato ed orologio.

"E’ stata una partita a strappi che abbiamo condotto a lungo, perdendola negli ultimissimi minuti – commenta il gm Giulio Iozzelli –. La squadra ha fatto una prestazione onesta e, finché le percentuali hanno retto, anche di qualità, su un campo difficile e contro un avversario determinato a portare a casa il risultato. Poi, quando le percentuali sono calate, abbiamo perso quella fiducia e quella consapevolezza con cui avevamo gestito gran parte del match, e lì sono stati bravi loro a farsi trovare più pronti di noi nei momenti decisivi".

Dal +14 del 19’ al -1 del 28’: in neanche 10 minuti il mondo si è capovolto, ma nel verso sbagliato. "Il problema del terzo quarto è purtroppo ricorrente, c’è da dire però che anche due settimane fa a Milano, nella terza frazione, abbiamo subito la reazione degli avversari, ma a differenza di domenica abbiamo continuato a far canestro, cosa che questa volta non siamo stati capaci di fare. Poi, senza togliere i meriti a Rieti, siamo mancati anche nell’ultimo quarto, perché è vero che ce la siamo giocata fino in fondo, ma negli ultimi 20 minuti sono stati segnati troppi pochi punti, è un dato di fatto.

Del momento che stiamo vivendo, comunque – aggiunge Iozzelli –, la sconfitta che fa più male è stata quella di sabato scorso contro Latina, dove siamo stati poco consistenti, ma indietro non si torna e ora bisogna soltanto guardare avanti, consapevoli che quasi sicuramente dovremo giocare il girone per non retrocedere. Non lo dico perché sono pessimista, ma semplicemente perché bisogna guardare la realtà delle cose: è giusto essere ambiziosi, senza però perdere di vista quelli che sono gli obbiettivi reali che ci siamo posti.

Comunque, la matematica dice che siamo ancora in gioco, e già domani ci giocheremo due punti importanti contro una squadra di livello superiore. La chiave? Fare canestro, con percentuali importanti. Mussini? Oggi torna ad allenarsi, mi auguro di rivederlo in campo domenica".

Giovanni Poggi