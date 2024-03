Sella, obiettivo rialzarsi in fretta. Anche con Agrigento senza Mussini

Cinque giorni dopo il ko di Torino, la Sella torna sul parquet: ad attenderla domani sera alla Baltur Arena (palla a due ore 20.45 con diretta Raisport, arbitri Foti, Ugolini e Calella), la Fortitudo Agrigento di Marco Calvani. A quasi un mese di distanza la Benedetto ritrova la sua casa e il suo pubblico (l’ultima volta il 10 febbraio con Casale), chiamato questa volta dare un’ulteriore mano alla squadra, che sarà sempre priva di Federico Mussini e che avrà l’obbligo di tornare a cambiare marcia dopo il passaggio a vuoto di domenica scorsa al Pala Asti. Rispetto all’ultimo impegno, la carta presenta un avversario più agevole, ma non per questo da prendere sotto gamba, anche perché Agrigento già da tempo desidera uscire dal lungo e tortuoso tunnel nel quale si è infilata lo scorso 23 dicembre, e dal quale non è quasi più uscita, se non in maniera momentanea il 28 gennaio, giorno della vittoria sulla Juvi Cremona, l’unica ottenuta dai siciliani nelle ultime undici partite.

Il cammino recente dei biancoblù del patron Gabriele Moncada parla chiaro e per Cento, quella di domani, è un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Una crisi di risultato in realtà cominciata da ancora più lontano (una sola vittoria nelle prime cinque uscite) e che, nonostante il cambio in corsa di guida tecnica – fuori l’ex Eurobasket e San Severo Damiano Pilot e dentro l’esperto Calvani, reduce dalla poule-promozione persa lo scorso giugno a Ferrara sulla panchina di Orzinuovi –, sembra non riuscire ad arrestarsi. Oltre a numeri poco favorevoli negli ultimi mesi, come rispecchiato anche dalla classifica attuale del girone verde, che vede Agrigento penultima alla pari di Casale e a sole due lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Latina, i siciliani pagano anche il peggior rendimento esterno di tutta la categoria: un primato negativo condiviso con Monferrato e frutto di un solo successo in trasferta su tredici partite giocate. Non sono bastati fin qui i 15 punti abbondanti di media segnati a partita di Lorenzo Ambrosin, trevigiano ma cresciuto nelle giovanili Reyer, uomo di punta della squadra (anche 3.8 rimbalzi e 2.5 assist ad arricchire il bottino personale), e neanche i 13.7 collezionati da Dwayne Cohill, esterno classe 2000 originario dell’Ohio, alla sua prima esperienza al di fuori degli Stati Uniti dopo le annate da protagonista in NCAA in maglia Youngstown State University. Prima stagione da senior in Europa anche per il lungo Jacob Polakovich, in doppia cifra sia per punti (10.3) che per rimbalzi catturati (10.5), circondato dagli esperti Fabi e Chiarastella, sotto la regia dell’ex Rimini e Chieti Davide Meluzzi.

Giovanni Poggi