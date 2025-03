Sella, posticipo di lusso con Milano. Battere l’Urania per risalire ancora

La domenica di Cento, dalla festa in maschera al parquet, e una vittoria per renderla perfetta. Dopo i carri e lo show in città, alle 20 i fari verranno puntati qualche centinaio di metri fuori dal centro, alla Baltur Arena, dove la Sella attende l’Urania Milano per altri 40 minuti fondamentali nella corsa alla salvezza (arbitrano Maschio, Maschietto e Tirozzi). Sette giorni fa il blitz a Brindisi, oggi occorrerebbe il bis, per fare l’en plein e provare a staccare le dirette concorrenti, in una volata che appare già molto serrata e senza grosso margine d’errore. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire quella di stasera, nell’ultima e unica gara casalinga di un mese di marzo cruciale e potenzialmente decisivo per la band di Di Paolantonio, visto che una volta archiviato il match coi lombardi, la Benedetto sarà sempre in viaggio: Avellino, Livorno e Orzinuovi, per un micidiale tour de force. E ad un mese dall’ultimo sorriso interno, è arrivata l’ora di ritornare a far valere il fattore Baltur Arena, cancellato nelle scorse settimane da Pesaro e Fortitudo, ma decisivo nei precedenti match contro Verona e Cantù, quest’ultima caduta un mese fa esatto, il 9 di febbraio.

A mettere i bastoni tra le ruote a Devoe e compagni, questa volta, l’Urania dell’ex azzurro Alessandro Gentile, autentico crac della categoria e punto di riferimento del gruppo di Cardani, che da outsider iniziale vuole continuare a stupire, e perché no, insidiare le grandi del campionato, sognando un playoff da protagonista.

Lo dicono anche i numeri, tutti dalla parte degli ‘Wildcats’, quinti con 18 vinte e 11 perse, e reduci da quattro successi nelle ultime cinque gare (con saldo da trasferta 7-7). "Ci aspetta una sfida aperta contro una squadra in crescita e che cerca punti importanti per restare fuori dalla zona playout. Cento ha qualità ed entusiasmo, sta risalendo in classifica grazie a risultati importanti come la vittoria con Cantù e quella, più recente, in casa di Brindisi".

Così alla vigilia il giovane tecnico bustocco (classe ’89), con un passato tra Bernareggio e PL Livorno, nel mostrare tutto il suo rispetto alla Benedetto. Oltre a Gentile (19 punti di media, 5.6 rimbalzi e 4 assist), meriteranno particolare attenzione l’americano Giddy Potts, già visto a Mantova qualche stagione fa (12.4 più 5 rimbalzi), il veterano Andrea Amato (12.2 e 6 assist) e il lungo Udanoh (9+9 rimbalzi).

Cento, dal canto suo, dovrà ancora fare a meno di Sperduto, mentre si deciderà all’ultimo se schierare o meno gli acciaccati Alessandrini e Tamani.

Giovanni Poggi