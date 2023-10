Sella, prova d’appello contro una big del torneo

Dopo il ko di Chiusi, Cento è obbligata a reagire. Il giorno giusto per farlo è oggi, alla Baltur Arena (palla a due ore 18), contro l’Apu Udine. Sesta di campionato in Serie A2, la quarta in casa per la Sella, che torna a giocare davanti al suo pubblico due settimane dopo il successo in rimonta al supplementare contro Trieste, l’unico fin qui all’ombra del Guercino, dopo le sconfitte contro Forlì e Assigeco. Tappe di un cammino ad oggi altalenante della truppa di Mecacci, a cui vanno sommati il trionfo a Verona e il brusco stop a Chiusi di una settimana fa (57-53), al termine di una delle prove più opache degli ultimi anni. Di fronte, una delle squadre in lizza per la promozione in Serie A, la Udine di Adriano Vertemati che, terminata l’esperienza come vice di Andrea Trinchieri al Bayern Monaco della passata stagione, è tornato a ricoprire il ruolo di head coach. Inizio di campionato quasi senza intoppi per i friulani, con quattro vittorie nelle prime cinque. Il roster dei bianconeri è di assoluto livello, ricco di giocatori che l’A2 l’hanno giocata e vinta da protagonisti, e altri visti a lungo nel massimo campionato. Tra questi, il play ex Scafati e Napoli Diego Monaldi, che in questo avvio di campionato sta viaggiando a 14 punti di media e 2.8 assist, tirando col 56% dall’arco dei tre punti. Udine, che arriva a questa sfida forte del miglior attacco del girone (82.4 punti segnati a gara), può contare anche sul talento di Mirza Alibegovic, l’anno scorso una delle punte di diamante della Vanoli di Cavina: per il nativo dell’Oregon, ma formatosi cestisticamente in Italia, 13.8 punti e 3 rimbalzi a partita. A rimpolpare il reparto esterni, il toscano Lorenzo Caroti (10.6 punti e 4.6 assist), anche lui l’anno scorso promosso in A con Cremona, mentre sotto canestro c’è l’argentino, con un passato tra Trieste e Virtus Bologna, Marcos Delia (9.8 punti e 5 rimbalzi ad allacciata di scarpa). Fari puntati anche su Raphael Gaspardo (9.6 punti e 4.6 rimbalzi) e Jason Clark, nella scorsa stagione avversario dei biancorossi con la canotta di Treviglio (9.5 punti), oltre ai veterani Matteo Da Ros (6.2 punti e 4.8 rimbalzi) e l’ex (dal 2013 al 2015) Iris Ikangi (5.6 e 4). Chiude il roster il bolognese classe 2001 Gianmarco Arletti.

Giovanni Poggi