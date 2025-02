Sella, quasi uno spareggio. "A Vigevano sarà battaglia. La partita andrà aggredita»

Dopo la bella vittoria su Cantù, Cento si prepara a un altro tour de force, l’ennesimo di questo campionato, lungo, articolato e senza soste. Si comincia domani, dal PalaElachem di Vigevano (ore 18), si continua mercoledì sera alla Baltur Arena (20.30) contro Pesaro, per poi "rifiatare" domenica prossima (causa slittamento del match contro Avellino, fissato al 15 marzo) e tornare in campo il 26 febbraio per il derby contro la Fortitudo, sempre di mercoledì a Cento e sempre alle 20.30. Un trittico di sfide che, una volta terminato, potrà dire tanto su quello che sarà il futuro della Sella, in piena corsa per la salvezza diretta. Vigevano, dunque, il primo ostacolo, con la squadra di coach Pansa in grado di vincere soltanto una delle ultime sei partite, ma che all’andata rifilò un montante non da poco alla Benedetto, piegata 79-64 tra le mura amiche il giorno dell’anti-vigilia di Capodanno.

"Sarà una partita durissima, difficile, un vero scontro diretto, non ancora decisivo ma sicuramente molto importante – dice il coach alla vigilia –. Vigevano spingerà tantissimo, anche supportata dalla sua gente, mentre noi dobbiamo continuare sul percorso che abbiamo tracciato, restando solidi per 40 minuti, proprio come fatto contro Cantù, ma anche a Torino e a Piacenza. E sarà anche importante rimanere uniti dopo ogni difficoltà, l’aspetto mentale infatti sarà fondamentale e dovremo essere in grado di gestirlo per tutta la durata della partita". A fare da eco alle parole di Di Paolantonio, quelle del suo assistente, Giovanni Piastra. "Ci aspettiamo una partita sporca, una battaglia. Loro hanno grande talento e diversi giocatori con punti nelle mani, vedi Stefanini e Mack: aggressività e intensità difensiva saranno la chiave della partita. Entrambe sappiamo che questo è un match fondamentale nell’ottica salvezza, quindi dovremo essere pronti per affrontarlo al meglio, fin da subito, aggredendo la partita come abbiamo fatto sette giorni fa, Credo che per gare come queste l’aspetto mentale sia prioritario rispetto a quello tecnico tattico – aggiunge Piastra –. Tornando al campo, in attacco proveremo a correre un po’ di più: abbiamo tanti giocatori che possono spingere in contropiede e vogliamo utilizzare questa nostra caratteristica per velocizzare il gioco. Le condizioni del gruppo? Fisicamente bene, stiamo lavorando giorno dopo giorno per permettere a Sperduto di tornare quanto prima, mentre Tamani sta recuperando la condizione. Nel complesso, posso dire che siamo pronti e carichi per domani".

Giovanni Poggi